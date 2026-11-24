El chance Dorado Mañana continúa entre los sorteos más consultados por los apostadores en el país. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, junto con las modalidades de premio que ofrece, lo convierte en una de las alternativas más populares para quienes participan en los juegos de azar y quieren verificar sus apuestas.

Número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 24 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 24 de noviembre de 2026 se conocerá tras la realización del sorteo. Los participantes podrán consultar las cifras premiadas y comprobar si su tiquete coincide con el resultado oficial.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta balota: (resultado en breve)

Los apostadores pueden verificar sus jugadas una vez se publiquen los resultados y consultar con su vendedor si cuentan con un tiquete ganador.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, permitiendo a los participantes consultar rápidamente las cifras ganadoras.

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Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

Plan de premios del Dorado Mañana

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Una de las características de este chance es que ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que también se pueden obtener al acertar parcialmente las cifras. Por cada peso apostado, el plan de premios contempla los siguientes pagos:

4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego cuenta con una quinta balota, que amplía las posibilidades de combinación y ofrece una alternativa adicional dentro de las opciones de apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

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De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.

Para realizar el cobro, es necesario:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los ganadores deben conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación de la apuesta y el pago del premio.