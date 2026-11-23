El chance Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su presencia en diferentes ciudades y municipios del país, sumada a las alternativas de premios que ofrece, lo convierte en una de las opciones más populares para quienes buscan probar suerte y verificar sus apuestas.

Número ganador del Dorado Mañana hoy, lunes 23 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 23 de noviembre de 2026 se conocerá tras la realización del sorteo. Los jugadores podrán consultar las cifras premiadas y comprobar si acertaron con su tiquete.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta balota: (resultado en breve)

Los participantes pueden verificar sus apuestas una vez se publiquen los resultados oficiales y consultar con su vendedor en caso de tener un tiquete ganador.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados suelen darse a conocer pocos minutos después de la transmisión, por lo que los jugadores pueden revisar las cifras ganadoras durante la mañana.

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Este juego no tiene sorteos los domingos ni los días festivos.

Plan de premios del Dorado Mañana

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El Dorado Mañana cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que permiten obtener premios por acertar las cuatro, tres, dos o una cifra del número ganador. El pago depende de la modalidad elegida y del valor apostado.

El plan de premios contempla los siguientes pagos por cada peso apostado:

4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

El juego también incorpora una quinta balota, que amplía las posibilidades de combinación y ofrece una alternativa adicional dentro de las opciones de apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Según las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos se pueden reclamar en puntos autorizados, siempre que el ganador presente los documentos y cumpla con los requisitos correspondientes.

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Para realizar el cobro, se debe:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los jugadores deben conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede dificultar la validación de la apuesta y el pago del premio.