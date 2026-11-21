El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos que despierta interés entre los apostadores en Colombia. Sus resultados se conocen pocos minutos después de cada jornada, lo que permite verificar si los números jugados coinciden con los ganadores.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, sábado 21 de noviembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 21 de noviembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la extracción.

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Los domingos y días festivos no se lleva a cabo esta jornada.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Una de las características de este chance es que contempla diferentes modalidades de premio, incluso cuando el jugador acierta solo una parte de la combinación. Por cada peso apostado, el plan de premios establece los siguientes pagos:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. Dos últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. Una cifra (uña): 5 veces lo apostado.

El juego también cuenta con una quinta balota, que amplía las posibilidades de combinación y ofrece otra alternativa para obtener ganancias, de acuerdo con la modalidad elegida.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para realizar el cobro, se debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es fundamental conservar el comprobante sin tachones, enmendaduras ni alteraciones, pues estos daños pueden dificultar su validación y afectar el pago del premio.