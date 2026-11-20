La Lotería de Santander es uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos, quienes cada semana esperan conocer las combinaciones ganadoras. El sorteo 5096 de la Lotería de Santander dejó como número ganador del premio mayor de $6.500 millones el XXXX de la serie XXX.

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 20 de noviembre de 2026

Estos fueron los números y las series correspondientes a las diferentes categorías del plan de premios:

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La Lotería de Santander también recomienda consultar la imagen y el acta oficial del sorteo para verificar las combinaciones ganadoras, incluido el promocional ¡Gana con Serie!. Esta revisión permite confirmar los resultados y evitar confusiones al momento de comprobar los billetes.

¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 5096, los participantes deben comparar los cuatro dígitos del número y la serie con las combinaciones ganadoras publicadas por la entidad.



Esta consulta permite establecer si el billete coincide con el premio mayor, alguno de los premios secos o el promocional ¡Gana con Serie!

En caso de encontrar una coincidencia, se recomienda revisar el acta oficial del sorteo y seguir las instrucciones de la Lotería de Santander para reclamar el dinero. El trámite debe adelantarse a través de los puntos de pago autorizados y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad.

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Finalmente, es importante conservar el billete en buen estado, pues este documento es indispensable para acreditar la titularidad del premio y realizar el proceso de cobro.