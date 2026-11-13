Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de noviembre de 2026

La Lotería de Santander juega este viernes 13 de noviembre de 2026 con el sorteo número 5096, una nueva oportunidad para que los participantes se lleven el premio mayor y los diferentes premios secos de su plan de premios.

Los jugadores pueden consultar las combinaciones ganadora realizadas el viernes 13 de noviembre, cuando el número XXXX de la serie XXX obtuvo el premio mayor de $6.500 millones.

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Resultados de la Lotería de Santander hoy 13 de noviembre de 2026

Estos son los resultados del sorteo 5096 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 13 de noviembre de 2026, con sus respectivos números, series y categorías de premios:

La Lotería de Santander también recomienda consultar la imagen y el acta oficial del sorteo para confirmar los resultados, incluido el promocional ¡Gana con Serie!, y evitar posibles confusiones al momento de verificar los billetes.



¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 5096, los participantes deben comparar los cuatro dígitos del número y la serie con las combinaciones publicadas por la entidad.

Esta revisión permite establecer si el billete coincide con el premio mayor, alguno de los premios secos o el promocional ¡Gana con Serie!

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En caso de encontrar una coincidencia, se recomienda consultar el acta oficial del sorteo y seguir las instrucciones de la Lotería de Santander para reclamar el dinero. El trámite debe realizarse a través de los puntos de pago autorizados y cumplir con los requisitos establecidos.

Finalmente, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este documento es indispensable para acreditar la titularidad del premio y adelantar el proceso de cobro.