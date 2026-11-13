Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de noviembre de 2026

La Lotería de Risaralda realiza este viernes 13 de noviembre de 2026 su sorteo número 2975, una nueva jornada en la que los participantes tienen la oportunidad de ganar un premio mayor de $2.333 millones y diferentes premios secos.

En el sorteo 2975, realizado el viernes 13 de noviembre de 2026, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX, que entregó $2.333 millones.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Estos fueron los números y las series ganadoras de las diferentes categorías del sorteo 2974:

Los participantes deben comparar tanto el número como la serie de sus billetes o fracciones para determinar si obtuvieron alguno de los premios.



¿Cómo consultar los resultados oficiales de la Lotería de Risaralda?

Para conocer los resultados del sorteo 2975, los jugadores pueden consultar el boletín oficial y los canales de información de la Lotería de Risaralda una vez finalice la jornada.

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante comprobar que el número, la serie y el valor del premio coincidan con los datos publicados por la entidad.

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Esta verificación permite establecer si el billete completo o la fracción adquirida corresponde a alguna de las combinaciones ganadoras.

¿Cuándo juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda realiza sus sorteos ordinarios todos los viernes. Cada jornada ofrece la posibilidad de ganar el premio mayor y diferentes premios secos.

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Los recursos generados por esta actividad contribuyen a financiar el sector salud en Colombia, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Qué hacer si tiene un billete ganador?

Las personas que tengan un billete o una fracción ganadora deben verificar primero los resultados en los canales oficiales antes de solicitar el pago del premio.

También se recomienda firmar el respaldo del billete y conservarlo en buen estado. Los documentos deteriorados, enmendados o ilegibles pueden ocasionar inconvenientes durante el proceso de reclamación.

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De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, el plazo general para reclamar los premios de lotería en Colombia es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, el derecho al cobro prescribe.

Por otra parte, los premios están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la ley, que se aplican al momento del pago. Los premios de menor cuantía suelen reclamarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren realizar el trámite directamente ante la entidad correspondiente.