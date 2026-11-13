En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Vuelos en Estados Unidos
Fondo Milagro
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 13 de noviembre de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 13 de noviembre de 2026

El sorteo número 641 de MiLoto dejó miles de ganadores en todo el país. Revise aquí la combinación ganadora y cómo quedó el nuevo acumulado millonario.

Logo de MiLoto by Baloto sobre fondo azul con balotas numeradas 7, 14, 23 y 36 y un tómbola al fondo
Imagen del logo de MiLoto, juego de Baloto, junto a balotas con los números 7, 14, 23 y 36. Los resultados oficiales de cada sorteo se publican en los canales de Baloto.
Foto: Elaboración Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

El sorteo 641 de MiLoto, realizado el viernes 13 de noviembre de 2026, no tuvo ganador del premio mayor. La combinación ganadora fue X - X - X - X - X. Para esta jugada el acumulado era de $120 millones.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

¿Cómo se juega MiLoto?

MiLoto es un juego de la marca Baloto que, según los medios que han cubierto su funcionamiento, es operado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), la misma entidad que administra Baloto Revancha. El jugador elige cinco números del 1 al 39, sin repetir, y gana el premio mayor si acierta todas las balotas en cualquier orden.

Últimas noticias

Lotería de Risaralda (3).jpg
Juegos de azar

Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Lotería de Santander (3).jpg
Juegos de azar

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Publicidad

La apuesta cuesta $4.000 y el acumulado arranca desde $120 millones. Los números se pueden escoger de forma manual o automática. Por eso, el premio de $4.000 para quienes aciertan dos números equivale a la devolución de la apuesta.

MiLoto se puede comprar en puntos físicos autorizados, como los de SuperGIROS y SuRed, y también en la página miloto.com.co.

Próximo sorteo de MiLoto

MiLoto se juega los lunes, martes, jueves y viernes, entre las 10:00 y las 10:15 de la noche, con transmisión por el Canal 1. El siguiente sorteo será el lunes 16 de noviembre de 2026, con un acumulado de $600 millones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Cómo reclamar los premios de MiLoto

Los premios iguales o superiores a 182 UVT se reclaman en una sucursal fiduciaria autorizada. Allí se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad, una copia de este y el formulario de pago. Hay sucursales autorizadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El pago se hace con cheque de gerencia o, si el ganador lo pide, por consignación en cuenta bancaria.

Publicidad

Los ganadores deben tener en cuenta el plazo de cobro. El premio mayor se puede reclamar hasta 365 días después de la fecha del sorteo. Si no se cobra en ese tiempo, el dinero se destina al sector salud.

Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Publicidad

Publicidad

Publicidad