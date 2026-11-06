Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

La Lotería de Risaralda realizó este viernes 6 de noviembre de 2026 el sorteo número 2974, que entregó un premio mayor de $2.333 millones. Los jugadores pueden consultar los números y las series ganadoras para verificar si sus billetes o fracciones resultaron premiados.

El número ganador del premio principal fue el XXXX, de la serie XXX. Además, la jornada repartió diferentes premios secos, con montos que van desde los $30 millones hasta los $300 millones.

Publicidad

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

El sorteo 2975 también entregó varios premios secos en diferentes categorías. A continuación, se relacionan los números y las series ganadoras para que los participantes puedan comprobar sus resultados.

Estos son los resultados correspondientes a los premios secos del sorteo 2974 de la Lotería de Risaralda. Los participantes deben comparar tanto el número como la serie de sus billetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios.



¿Cómo consultar los resultados oficiales de la Lotería de Risaralda?

Para confirmar los resultados del sorteo 2974, los jugadores deben consultar el boletín oficial y los canales de información de la Lotería de Risaralda.

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es fundamental comprobar que el número, la serie y el valor del premio coincidan con los datos publicados por la entidad.

Publicidad

La verificación permite establecer si el billete completo o la fracción adquirida corresponde a alguna de las combinaciones ganadoras.

¿Cuándo juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda realiza sus sorteos ordinarios todos los viernes. Los recursos generados por esta actividad contribuyen a financiar el sector salud en Colombia, de acuerdo con la normativa vigente.

Publicidad

Después del sorteo del 6 de noviembre de 2026, los participantes podrán consultar los resultados de las siguientes jornadas a través de los canales oficiales de la entidad.

¿Qué hacer si tiene un billete ganador?

Las personas que tengan un billete o una fracción ganadora deben verificar primero los resultados en los canales oficiales antes de solicitar el pago del premio.

También se recomienda firmar el respaldo del billete y conservarlo en buen estado. Los documentos deteriorados, enmendados o ilegibles pueden ocasionar inconvenientes durante el proceso de reclamación.

Publicidad

De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, el plazo general para reclamar los premios de lotería en Colombia es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, el derecho al cobro prescribe.

Por otra parte, los premios están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la ley, que se aplican al momento del pago. Los premios de menor cuantía suelen reclamarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren realizar el trámite directamente ante la entidad correspondiente.