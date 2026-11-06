Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

La Lotería de Santander realizó este viernes 6 de noviembre de 2026 el sorteo número 5096, una nueva oportunidad para que los participantes se llevaran alguno de los premios disponibles en su plan de premios.

En esta edición, el premio mayor, de $6.500 millones, correspondió al número XXXX de la serie XXX. Además, la jornada incluyó diferentes premios secos, con valores que oscilaron entre $5 millones y $700 millones, así como el promocional ¡Gana con Serie!

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Resultados de la Lotería de Santander hoy 6 de noviembre de 2026

A continuación, se presentan los números y las series ganadoras del sorteo 5096 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 6 de noviembre:

La entidad recomienda consultar siempre los resultados oficiales para confirmar las combinaciones ganadoras. También está disponible la imagen publicada por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo.



¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 5095, los participantes deben comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Santander.

Esta verificación permite establecer si la combinación corresponde al premio mayor, a alguno de los premios secos o al promocional ¡Gana con Serie!

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En caso de encontrar una coincidencia, se recomienda consultar el acta oficial del sorteo y revisar las instrucciones de la entidad para realizar el proceso de reclamación. El cobro debe efectuarse en los puntos de pago autorizados y cumplir con los requisitos establecidos.

Finalmente, es importante conservar el billete en buen estado, pues este documento será indispensable para acreditar el premio y adelantar el trámite de cobro.