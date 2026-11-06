Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 6 de noviembre de 2026 su sorteo número 4860, en el que entregó un premio mayor de $16.000 millones y diferentes premios secos para los participantes.

El número ganador del premio principal fue el XXXX, de la serie XXX. Los jugadores pueden consultar los resultados y comparar las cifras con sus billetes para verificar si obtuvieron alguno de los premios disponibles en esta jornada.

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Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, el sorteo 4860 incluyó premios secos por valores de $1.000 millones, $700 millones, $500 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.{

Estos fueron los números y series favorecidos en las diferentes categorías:



Los participantes deben revisar cuidadosamente los resultados y compararlos con la información de sus billetes físicos o virtuales. Es importante verificar tanto el número como la serie, pues los premios secos también representan importantes oportunidades para los jugadores.

En Blu Radio se publica la imagen oficial con los números y las series favorecidas, para facilitar la consulta y comprobar los resultados del sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar el billete original y un documento de identidad válido para adelantar el proceso de reclamación.

Según la información oficial del sorteo, los premios pueden reclamarse en las oficinas de la Lotería de Medellín dentro de los 30 días hábiles siguientes a la realización del sorteo. Una vez vencido este plazo, los premios no serán entregados.

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Los billetes para las próximas jornadas se pueden adquirir a través de distribuidores autorizados y medios digitales. La Lotería de Medellín realiza sus sorteos semanalmente, por lo que los participantes tienen nuevas oportunidades de jugar en cada edición.