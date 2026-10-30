Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 30 de octubre de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes, 30 de octubre de 2026, su sorteo habitual, correspondiente a la edición 4859. En esta jornada se puso en juego un premio mayor de $16.000 millones, además de diferentes premios secos para los jugadores.

El número ganador del premio mayor fue el XXXX, serie XXX. Los resultados permiten a los participantes verificar si su billete fue favorecido en alguna de las categorías de premios.

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Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, el sorteo 4859 entregó premios secos de $1.000 millones, $700 millones, $500 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar el billete original y un documento de identidad válido para realizar el proceso de reclamación.



De acuerdo con la información incluida en el texto oficial del sorteo, los premios pueden reclamarse en las oficinas de la Lotería de Medellín dentro de un plazo de 30 días hábiles después del sorteo. Una vez cumplido este periodo, los premios no serán entregados.

Los billetes para los siguientes sorteos están disponibles a través de distribuidores autorizados y medios digitales. La lotería realiza sorteos de manera semanal.

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¿Cuánto paga la Lotería de Medellín por el premio mayor y los secos?

La Lotería de Medellín cuenta con diferentes categorías de premios. Entre ellas se encuentran el premio mayor, los premios secos y las aproximaciones, cuyos valores dependen de las condiciones establecidas para cada sorteo.

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario revisar tanto las cuatro cifras del número como la serie. Verificar únicamente el número puede llevar a confusiones, debido a que ambos datos permiten identificar correctamente el billete favorecido.

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Por esta razón, los jugadores deben consultar los resultados oficiales completos antes de descartar un billete y verificar las condiciones correspondientes para reclamar cualquier premio.