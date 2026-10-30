Lotería de Risaralda, resultado del último sorteo hoy viernes 30 de octubre de 2026

La Lotería de Risaralda realizó este viernes 30 de octubre de 2026 el sorteo número 2973, que tuvo como premio mayor una bolsa de $2.333 millones.

El número ganador del premio principal fue el XXXX, de la serie XXX. Además, el sorteo entregó diferentes premios secos, con valores que van desde los $30 millones hasta los $300 millones.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

A continuación, se pueden consultar los números y las series ganadoras de las diferentes categorías para verificar los resultados.

Estos fueron los números y las series ganadoras de los premios secos correspondientes al sorteo 2973 de la Lotería de Risaralda:



¿Cómo consultar los resultados oficiales de la Lotería de Risaralda?

Para confirmar los resultados del sorteo 2973, los jugadores deben revisar el boletín oficial y los canales de información de la Lotería de Risaralda.

Es importante comprobar que el número, la serie y el valor del premio coincidan con la información oficial antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

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La consulta de los resultados oficiales permite verificar si el billete o la fracción adquirida corresponde a alguna de las combinaciones ganadoras.

¿Cuándo juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda realiza sus sorteos ordinarios todos los viernes. Los recursos generados por esta actividad contribuyen a financiar el sector salud en Colombia, de acuerdo con la normativa vigente.

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Luego del sorteo del 30 de octubre de 2026, los participantes podrán consultar los resultados de las siguientes jornadas a través de los canales oficiales de la entidad.

¿Qué hacer si tiene un billete ganador?

Las personas que tengan un billete o una fracción ganadora deben verificar primero los resultados con la información oficial antes de reclamar el premio.

También se recomienda firmar el respaldo del billete y conservarlo en buen estado, debido a que los documentos deteriorados, enmendados o ilegibles pueden generar inconvenientes durante el proceso de pago.

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De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, el plazo general para reclamar los premios de lotería en Colombia es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez cumplido este término, el derecho al cobro prescribe.

Los premios están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la ley, los cuales se aplican al momento del pago. Los premios de menor cuantía suelen reclamarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren adelantar el trámite directamente ante la entidad correspondiente.