Resultados de la Lotería de Risaralda: premios del sorteo hoy viernes 23 de octubre de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 23 de octubre de 2026 el sorteo número 2972, que entregó un premio mayor de $2.333 millones. El número ganador fue el XXXX, de la serie XXX.

Además del premio principal, el sorteo incluyó diferentes premios secos, con montos que van desde los $30 millones hasta los $300 millones. Los participantes pueden consultar a continuación los números y las series ganadoras de cada categoría para verificar si obtuvieron alguno de los premios.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Estos son los números y las series ganadoras de los premios secos correspondientes al sorteo 2972 de la Lotería de Risaralda:

¿Cómo consultar los resultados oficiales de la Lotería de Risaralda?

Para confirmar los resultados del sorteo 2972, los jugadores deben consultar el boletín oficial y los canales de información de la Lotería de Risaralda. Es importante verificar el número, la serie y el valor del premio antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

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La revisión de los resultados oficiales permite comprobar si el billete o la fracción coincide con alguna de las combinaciones ganadoras.

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¿Cuándo juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda realiza sus sorteos ordinarios todos los viernes. Los recursos generados por esta actividad contribuyen a financiar el sector salud en Colombia, de acuerdo con la normativa vigente.

Tras el sorteo del 23 de octubre de 2026, los participantes podrán consultar los resultados de las siguientes jornadas a través de los canales oficiales de la entidad.

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¿Qué hacer si tiene un billete ganador de la Lotería de Risaralda?

Quienes tengan un billete o una fracción ganadora deben comprobar los resultados con la información oficial antes de reclamar el premio. También se recomienda firmar el respaldo del billete y conservarlo en buen estado, ya que los documentos deteriorados, enmendados o ilegibles pueden generar inconvenientes durante el trámite de pago.

De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, el plazo general para reclamar los premios de lotería en Colombia es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido este término, el derecho al cobro prescribe.

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Los premios están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la ley, que se aplican al momento del pago. Los premios de menor cuantía suelen reclamarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren adelantar el trámite directamente ante la entidad correspondiente.