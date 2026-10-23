Lotería de Santander: premio mayor y secos del sorteo hoy viernes 23 de octubre de 2026

La Lotería de Santander realizó este viernes 23 de octubre de 2026 el sorteo número 5093, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar diferentes premios. El premio mayor, de $6.500 millones, correspondió al número XXXX de la serie XXX, despachado a Bucaramanga.

Además del premio principal, el sorteo incluyó premios secos con valores desde $5 millones hasta $700 millones, así como el promocional ¡Gana con Serie!.

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Resultados de la Lotería de Santander del 23 de octubre de 2026

Estos fueron los números y series ganadoras del sorteo 5093 de la Lotería de Santander:

¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Para participar en la Lotería de Santander, es necesario adquirir un billete o una de sus fracciones. Cada billete contiene información que permite identificar la participación en el sorteo.



El número del billete corresponde a la combinación principal, mientras que el número de fracción identifica cada una de las partes en las que está dividido. Generalmente, el billete se divide en tres fracciones, aunque en algunos casos puede tener una o dos.

La serie identifica el conjunto de billetes asociado a un mismo número y la fecha del sorteo establece para qué jornada es válido. El billete también cuenta con código de barras y elementos de seguridad para comprobar su autenticidad.

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Los jugadores pueden comprar una, dos o las tres fracciones disponibles. Después del sorteo, deben conservar el billete y comparar el número y la serie con los resultados oficiales.

¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 5093, es necesario comparar tanto el número como la serie con los resultados publicados por la Lotería de Santander.

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La revisión permite establecer si el billete corresponde al premio mayor, alguno de los premios secos o al promocional ¡Gana con Serie!.

Si la combinación coincide con uno de los resultados ganadores, se recomienda consultar el acta oficial del sorteo y seguir las instrucciones de la entidad para reclamar el premio. El cobro debe realizarse en los puntos de pago autorizados y de acuerdo con los requisitos establecidos.

Es importante conservar el billete en buen estado, debido a que será necesario presentarlo para realizar la reclamación correspondiente.

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¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander continuará con su calendario habitual de sorteos. En las próximas jornadas, los participantes podrán volver a competir por un premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos contemplados en el plan de premios.

Los resultados de cada sorteo podrán consultarse a través de los canales oficiales de la entidad, donde también se publican las actas con los números y las series ganadoras para facilitar la verificación de los billetes.