Lotería de Santander, resultados del sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

La Lotería de Santander realizó este viernes 16 de octubre de 2026 el sorteo número 5092, en el que entregó premios a los participantes. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Además del premio principal, el sorteo incluyó diferentes premios secos, con montos que van desde los $5 millones hasta los $700 millones. Los resultados permiten a los jugadores verificar si sus billetes coinciden con alguna de las combinaciones ganadoras.

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Resultados de la Lotería de Santander del 16 de octubre de 2026

Estos son los números y las series ganadoras del sorteo 5093 de la Lotería de Santander, incluidos el mayor invertido y los premios secos.

¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Para participar en la Lotería de Santander, es necesario adquirir un billete o una de sus fracciones. Cada billete contiene información que permite identificar la participación en el sorteo:



Número del billete: es la combinación principal y se comparte entre las fracciones del mismo billete.

es la combinación principal y se comparte entre las fracciones del mismo billete. Número de fracción: identifica cada parte del billete, que normalmente se divide en tres fracciones, numeradas del 1 al 3. En casos especiales, puede tener una o dos.

identifica cada parte del billete, que normalmente se divide en tres fracciones, numeradas del 1 al 3. En casos especiales, puede tener una o dos. Serie: identifica el conjunto de billetes asociado a un mismo número.

identifica el conjunto de billetes asociado a un mismo número. Fecha del sorteo: indica la jornada para la que es válido el billete.

indica la jornada para la que es válido el billete. Código de barras y elementos de seguridad: permiten comprobar su autenticidad.

permiten comprobar su autenticidad. Precio: señala el valor de cada fracción y el costo total del billete completo.

Para participar, los jugadores deben comprar una, dos o las tres fracciones disponibles, conservar el billete en buen estado y consultar los resultados después del sorteo para comprobar si su número y serie coinciden con alguna combinación ganadora.



¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 5092, se debe comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Santander.

Esta revisión permite establecer si el billete corresponde al premio mayor, a alguno de los premios secos o al promocional ¡Gana con serie!.

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Si la combinación coincide con un resultado ganador, se recomienda consultar el acta oficial del sorteo y seguir las instrucciones de la entidad para reclamar el premio. El cobro debe realizarse en los puntos de pago autorizados y cumplir los requisitos establecidos.

Es importante conservar el billete en buen estado, ya que será necesario presentarlo para realizar la reclamación correspondiente.

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¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander continuará con su calendario habitual de sorteos. En las próximas jornadas, los participantes podrán volver a competir por un premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos incluidos en el plan de premios.

Los resultados de cada jornada podrán consultarse a través de los canales oficiales de la entidad, que también publica las actas con los números y las series ganadoras para facilitar la verificación de los billetes.