Lotería de Medellín, resultados del sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

La Lotería de Medellín realizó el viernes 15 de octubre de 2026 el sorteo número 4856, que entregó premios en distintas categorías. De acuerdo con los resultados suministrados, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Además del premio principal, el sorteo incluyó premios secos de diferentes cuantías, con montos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones. Los jugadores pueden revisar los números y las series ganadoras para comprobar si sus billetes obtuvieron alguno de los premios.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

Estos son los números y las series ganadoras de los premios secos correspondientes al sorteo del viernes 16 de octubre de 2026.

Imagen oficial de los resultados de la Lotería de Medellín

La imagen oficial de los resultados permite verificar los números y las series anunciados para el sorteo del 16 de octubre. Los participantes pueden utilizarla como referencia para comprobar la información de sus billetes.



Es importante tener en cuenta que el texto original menciona el sorteo número 4856 en este apartado, mientras que al inicio identifica la jornada como el sorteo 4856. Por ello, conviene verificar la numeración en los canales oficiales de la lotería.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital, según las condiciones establecidas para reclamar el premio.

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El procedimiento depende del valor obtenido:



Aproximaciones y premios menores: pueden reclamarse a través de distribuidores autorizados o loteros oficiales, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Premio mayor y premios secos de alta cuantía: el trámite debe realizarse ante la Lotería de Medellín o las entidades bancarias autorizadas, según corresponda.

Se recomienda conservar el billete en buen estado y consultar los requisitos oficiales antes de iniciar la reclamación. Los premios están sujetos a las retenciones e impuestos previstos en la legislación colombiana, incluido el gravamen aplicable a las ganancias ocasionales cuando corresponda.

Para conocer más información sobre el proceso, también se puede consultar el siguiente video:

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¿Cuánto paga la Lotería de Medellín por el premio mayor y los secos?

La Lotería de Medellín ofrece diferentes categorías de premios en cada sorteo. Entre ellas se encuentran el premio mayor, los premios secos y otras modalidades, como las aproximaciones, cuyos valores dependen de las condiciones de cada juego.

Para comprobar si un billete resultó ganador, es fundamental comparar tanto las cuatro cifras del número como la serie. Revisar únicamente el número puede generar confusiones, ya que ambos datos permiten identificar el resultado correspondiente.

Por esta razón, los jugadores deben consultar la información oficial completa antes de descartar un billete y verificar las condiciones específicas para reclamar cualquier premio.