Resultado de la Lotería de Medellín: último sorteo hoy viernes 9 de octubre de 2026

La Lotería de Medellín realizó el viernes 9 de octubre de 2026 el sorteo número 4856, en el que entregó premios en diferentes categorías. Según los resultados publicados, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Además del premio principal, el sorteo incluyó varios premios secos con montos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones. Los participantes pueden consultar los números y las series ganadoras para comprobar si sus billetes resultaron premiados.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

Estos son los números ganadores de los premios secos correspondientes al sorteo 4856 del 9 de octubre de 2026:

Imagen oficial de los resultados de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín publicó la imagen oficial con los resultados del sorteo 4855, realizado el viernes 9 de octubre de 2026. Los jugadores pueden consultar esta información para comparar los números y las series de sus billetes con los resultados anunciados.



¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en las condiciones exigidas para iniciar el proceso de reclamación.

El procedimiento depende del monto y la categoría del premio:



Aproximaciones y premios menores: pueden reclamarse a través de distribuidores autorizados o loteros oficiales, de acuerdo con las condiciones establecidas.

pueden reclamarse a través de distribuidores autorizados o loteros oficiales, de acuerdo con las condiciones establecidas. Premio mayor y premios secos de alta cuantía: la reclamación debe gestionarse ante la Lotería de Medellín o las entidades bancarias autorizadas, según corresponda.

Se recomienda conservar el billete y consultar los requisitos oficiales antes de iniciar el trámite. Los premios también están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana, incluido el gravamen aplicable a las ganancias ocasionales.

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¿Cuánto paga la Lotería de Medellín por el premio mayor y los secos?

La Lotería de Medellín entrega diferentes premios en cada sorteo. Entre ellos se encuentran el premio mayor y los premios secos, cuyos valores dependen de la categoría correspondiente.

Para verificar si un billete resultó ganador, es necesario comparar tanto las cuatro cifras del número como la serie. Revisar únicamente el número puede llevar a confusiones, pues ambos datos forman parte de la identificación del resultado.

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Asimismo, el sorteo contempla otras modalidades de premios y aproximaciones. Por eso, se recomienda consultar la información oficial completa antes de descartar un billete.