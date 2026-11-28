El Sorteo Extraordinario de Colombia entregó un premio mayor de $15.000 millones en su sorteo 2257, jugado este sábado 28 de noviembre de 2026. El número ganador del premio mayor es (RESULTADO EN MINUTOS) de la serie (RESULTADO EN MINUTOS). Consulte aquí los detalles de la jornada, los secos y los bonos adicionales.

Bajo el lema «La Navidad empieza el 28», esta edición especial puso en juego una bolsa total superior a los $36.700 millones en premios. La transmisión del lanzamiento principal se realizó a las 11:00 p. m. a través de Canal Trece.



Resultado del premio mayor del Extra de Colombia

De acuerdo con los registros oficiales del sorteo 2257, estos son los datos principales de la jornada de este 28 de noviembre de 2026:



Premio mayor ($15.000 millones): número (RESULTADO EN MINUTOS) de la serie (RESULTADO EN MINUTOS).

Premios secos y bonos del Sorteo Extraordinario de Colombia

El plan de premios incluye cinco secos mayores de $1.000 millones, $500 millones, $300 millones, $200 millones y $100 millones, además de 10 secos de $20 millones y 10 secos de $10 millones. Con el mismo número y serie del billete, los jugadores también participan en lanzamientos adicionales independientes por Bono Casa, Bono Carro, Bono Viaje y Bono Moto, así como en las modalidades del Recambio Ganador.



Premios secos y bonos: (RESULTADO EN MINUTOS)

Cómo verificar resultados y reclamar los premios

Para confirmar si un billete resultó ganador en el sorteo 2257, los apostadores deben revisar tanto las cuatro cifras como la serie, además de verificar las aproximaciones al premio mayor y las opciones del Recambio Ganador (dos últimas cifras, número del Raspa y Gana o la frase inmediata «Gana otro billete igual»).

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La recomendación de la entidad es consultar los resultados oficiales y los términos y condiciones vigentes directamente en el portal www.extradecolombia.com.co y validar el billete en distribuidores autorizados antes de iniciar el trámite de cobro.