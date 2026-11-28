La Lotería de Boyacá entregó un premio mayor de $15.000 millones en su sorteo 4652, jugado este sábado 28 de noviembre de 2026. El número ganador del premio mayor es (RESULTADO EN MINUTOS) de la serie (RESULTADO EN MINUTOS).

Cada semana, miles de apostadores en Colombia siguen de cerca el sorteo de este tradicional juego de azar con la expectativa de acertar la combinación principal o alguno de los premios secos disponibles en el plan de premios.



Resultado del premio mayor de la Lotería de Boyacá

De acuerdo con los registros oficiales del sorteo 4652, estos son los datos principales de la jornada de este 28 de noviembre de 2026:



Premio mayor ($15.000 millones): número (RESULTADO EN MINUTOS) de la serie (RESULTADO EN MINUTOS).

Premios secos de la Lotería de Boyacá hoy

Además del premio principal, la entidad puso en juego diversas categorías de premios secos con montos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones (Premio Fortuna, Premio Alegría, Premio Ilusión, Lanzamiento Adicional, Premio Esperanza, Premio Berraquera, Premio Optimismo y Premio Valentía).



Premios secos: (RESULTADO EN MINUTOS)

Cómo reclamar los premios y verificación oficial

Para confirmar si un billete resultó favorecido en el sorteo 4652, los jugadores deben revisar cuidadosamente tanto el número de cuatro cifras como la serie, según las condiciones establecidas para cada categoría del plan de premios.

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La recomendación de la entidad es verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá y validar el billete en puntos autorizados antes de iniciar cualquier trámite de cobro. El próximo sorteo ordinario se jugará el sábado 5 de diciembre de 2026.

Lotería de Boyacá, sorteo en vivo