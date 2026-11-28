La Lotería del Cauca entregó un premio mayor de $8.000 millones en su sorteo 2639, jugado este sábado 28 de noviembre de 2026. El número ganador del premio mayor es (RESULTADO EN MINUTOS) de la serie (RESULTADO EN MINUTOS).

La jornada se lleva a cabo en su horario habitual de las 11:00 de la noche, permitiendo que miles de apostadores en todo el país verifiquen sus billetes para comprobar si resultaron favorecidos en alguna de las categorías del plan de premios.



Resultado del premio mayor de la Lotería del Cauca

De acuerdo con los registros oficiales del sorteo 2639, estos son los datos principales de la jornada de este 28 de noviembre de 2026:



Premio mayor ($8.000 millones): número (RESULTADO EN MINUTOS) de la serie (RESULTADO EN MINUTOS).

Premios secos de la Lotería del Cauca hoy

Además del premio principal, la entidad puso en juego diversas categorías de premios secos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones y $10 millones, junto con recompensas Extra Chance Patojos de $6 millones y múltiples aproximaciones.



Premios secos: (RESULTADO EN MINUTOS)

Cómo reclamar los premios y próximo sorteo

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero de confianza, mientras que los premios secos deben reclamarse ante un distribuidor autorizado. Para premios superiores a $2.360.000, se aplica una retención en la fuente del 20 % y el ganador debe presentar el Registro Único Tributario (RUT) y la cédula de ciudadanía.

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En caso de resultar ganador del Premio Mayor, el beneficiario debe dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete premiado, el RUT, la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para adelantar el proceso de verificación y pago. El próximo sorteo ordinario se jugará el sábado 5 de diciembre de 2026.



Lotería del Cauca, sorteo en vivo