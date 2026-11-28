Baloto jugó su sorteo 2741 este sábado 28 de noviembre de 2026 con un acumulado de $22.800 millones, mientras que Revancha ofreció $3.000 millones. Los números ganadores de Baloto son 35 - 05 - 07 - 33 - 06 con la Súper Balota 09, y en Revancha cayeron el 35 - 23 - 25 - 30 - 01 con la Súper Balota 08.

Tras quedar sin ganadores en la jornada anterior del miércoles 25 de noviembre, ambos acumulados aumentaron para el cierre de la semana, manteniendo la expectativa entre los apostadores de todo el país que participan en las dos modalidades independientes.



Números ganadores de Baloto y Revancha hoy

De acuerdo con los registros oficiales del sorteo 2741 de este 28 de noviembre de 2026, estas son las combinaciones favorecidas en cada modalidad:



Baloto ($22.800 millones): 35 - 05 - 07 - 33 - 06 – Súper Balota: 09.

35 - 05 - 07 - 33 - 06 – Súper Balota: 09. Revancha ($3.000 millones): 35 - 23 - 25 - 30 - 01 – Súper Balota: 08.

Cómo funcionan los acumulados y próximos sorteos

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Baloto y Revancha operan como dos sorteos independientes, cada uno con sus propias balotas y bolsas de premios. Para participar en Revancha, el apostador paga un valor adicional sobre su tiquete de Baloto y juega exactamente con los mismos números elegidos.

Cuando ningún participante acierta las cinco balotas principales más la Súper Balota, el dinero se acumula para la siguiente jornada. En caso de caer el premio mayor, la bolsa se reinicia en su monto base: $4.000 millones para Baloto y $1.000 millones para Revancha.



La recomendación del operador es conservar el tiquete en buen estado, comparar los números con los reportes oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro y tener en cuenta que los sorteos se realizan cada lunes, miércoles y sábado. El próximo sorteo se jugará el lunes 30 de noviembre de 2026.

Sorteo de Baloto y Revancha en vivo