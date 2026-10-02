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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sortoe hoy viernes 2 de octubre de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sortoe hoy viernes 2 de octubre de 2026

Conozca el número ganador del Premio Mayor de 16.000 millones de pesos y la lista completa de los secos millonarios correspondientes al último sorteo de la Lotería de Medellín.

Imagen oficial utilizada para la consulta y verificación de los números ganadores y premios mayores de la Lotería de Medellín en Colombia.
Foto: Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 2 de octubre de 2026 el sorteo número 4855, en el que entregó diferentes premios a los participantes. De acuerdo con la información oficial, el número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX. Este resultado corresponde al principal premio de la jornada.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, el sorteo 4854 incluyó diferentes categorías de premios secos, con valores que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones.

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Imagen oficial de los resultados de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín publicó la imagen oficial con los números ganadores del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026. Esta información permite a los participantes verificar sus billetes y comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para iniciar el proceso de reclamación.

El lugar de cobro depende del tipo de premio obtenido:

  • Aproximaciones y premios menores: pueden reclamarse a través de distribuidores autorizados o loteros oficiales.
  • Premio mayor y premios secos de alta cuantía: el trámite debe realizarse ante la Lotería de Medellín o en las entidades bancarias autorizadas.

Es importante conservar el billete y verificar los requisitos establecidos para cada categoría antes de iniciar la reclamación.

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Además, los premios están sujetos a las retenciones previstas en la legislación colombiana, incluido el impuesto correspondiente a las ganancias ocasionales.

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Lotería de Medellín: ¿cuánto paga el premio mayor y los premios secos?

La Lotería de Medellín distribuye diferentes premios en cada sorteo. Entre ellos se encuentran el premio mayor y los premios secos, cuyos valores dependen de la categoría asignada.

Para verificar un resultado, los participantes deben comparar tanto el número de cuatro cifras como la serie que aparece en su billete con los datos publicados oficialmente.

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El sorteo también contempla otras modalidades de premios y aproximaciones, por lo que es importante revisar la información completa antes de descartar un billete.

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