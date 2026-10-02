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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 2 de octubre de 2026

Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 2 de octubre de 2026

Consulte los resultados completos y el premio mayor del sorteo 2969 de la Lotería de Risaralda.

Imagen con los resultados de la Lotería de Risaralda
Conozca los resultados de la Lotería de Risaralda
Foto: Lotería de Risaralda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 2 de octubre de 2026 el sorteo número 2969, que entregó un premio mayor de $2.333 millones. El número ganador fue el XXXX, serie XXX.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo 2969 de la Lotería de Risaralda entregó diferentes premios secos, con valores que fueron desde los $30 millones hasta los $300 millones.

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Resultados oficiales de la Lotería de Risaralda

Para confirmar los resultados del sorteo 2969 de la Lotería de Risaralda, se recomienda consultar los canales oficiales de la entidad. Esta verificación permite comprobar la información antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

Las personas que participaron en el sorteo deben revisar el número de cuatro cifras y la serie de su billete, ya que ambos datos deben coincidir con los resultados oficiales para establecer el premio correspondiente.

¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar cuidadosamente el número de cuatro cifras y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2969.

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La coincidencia debe ser exacta en ambos datos para determinar el premio correspondiente.

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Si el billete cumple con las condiciones establecidas, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación de acuerdo con los procedimientos definidos por la Lotería de Risaralda.

Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar nuevamente los resultados en los canales oficiales de la entidad y conservar el billete en buen estado.

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