Lotería de Risaralda hoy, resultado del último sorteo viernes 25 de septiembre de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 25 de septiembre de 2026 el sorteo número 2968, que tuvo como principal atractivo un premio mayor de $2.333 millones que tuvo como el número ganador el XXXX, serie XXX. (en minutos)

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo 2968 entregó diferentes premios secos, con valores que van desde los $30 millones hasta los $300 millones.

(a espera del sorteo)

Resultados oficiales de la Lotería de Risaralda

Para confirmar los resultados del sorteo 2968 de la Lotería de Risaralda, se recomienda consultar los canales oficiales de la entidad. Esto permite comprobar la información antes de realizar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

Las personas que participaron en el sorteo deben revisar tanto el número de cuatro cifras como la serie, debido a que ambos datos deben coincidir con los resultados oficiales para determinar el premio correspondiente.

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¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para verificar si un billete resultó ganador, se debe comparar cuidadosamente el número de cuatro cifras y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2968. La coincidencia debe ser exacta en ambos datos.

Si el billete cumple con las condiciones establecidas, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación del premio de acuerdo con los procedimientos definidos por la Lotería de Risaralda.

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Antes de realizar cualquier trámite, es recomendable verificar nuevamente los resultados en los canales oficiales de la entidad y conservar el billete en buen estado.