Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 2 de octubre de 2026

La Lotería de Santander realizó este viernes 2 de octubre de 2026 el sorteo número 5090, en el que se entregaron premios. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, serie XXX.

Resultados y secos de la Lotería de Santander del 25 de septiembre

Estos fueron los principales resultados del sorteo 5090 de la Lotería de Santander:

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¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Un billete físico de la Lotería de Santander está compuesto normalmente por varios elementos que permiten identificar la participación en el sorteo:



Número del billete: corresponde al número principal y es compartido por las fracciones del mismo billete.

corresponde al número principal y es compartido por las fracciones del mismo billete. Número de fracción: cada billete está dividido normalmente en tres fracciones, identificadas del 1 al 3. En algunos casos especiales puede haber una o dos.

cada billete está dividido normalmente en tres fracciones, identificadas del 1 al 3. En algunos casos especiales puede haber una o dos. Serie: identifica un conjunto de billetes que tienen el mismo número principal.

identifica un conjunto de billetes que tienen el mismo número principal. Fecha del sorteo: señala la jornada en la que participa el billete.

señala la jornada en la que participa el billete. Código de barras y elementos de seguridad: permiten verificar la autenticidad del billete.

permiten verificar la autenticidad del billete. Precio: indica el valor de cada fracción y el costo total cuando se adquieren todas.

Para participar, las personas deben seguir estos pasos:



Comprar: adquirir una, dos o las tres fracciones disponibles de un billete. Conservar: guardar el billete en un lugar seguro y evitar que se deteriore, ya que debe presentarse para reclamar un eventual premio. Revisar: después del sorteo, comparar el número y la serie con los resultados publicados por la Lotería de Santander.

¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para saber si un billete resultó ganador en el sorteo 5090, los jugadores deben comparar tanto el número como la serie del billete con los resultados oficiales.



La coincidencia de estos dos datos permite determinar si corresponde al premio mayor, alguno de los premios secos o al promocional “¡Gana con serie!”.

En caso de tener un billete ganador, se recomienda consultar el acta oficial del sorteo y realizar el cobro únicamente en los puntos de pago autorizados por la Lotería de Santander, siguiendo los requisitos establecidos por la entidad.

El billete debe conservarse en buen estado, pues será necesario para realizar la reclamación del premio.

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¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander continuará con su calendario habitual de sorteos. En las próximas jornadas, los participantes podrán volver a competir por un premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos contemplados en el plan de premios.

Los resultados de cada sorteo podrán consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la entidad, donde también se publican las respectivas actas con los números y series ganadoras.