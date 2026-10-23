Lotería de Medellín: resultados del sorteo del viernes 23 de octubre de 2026

El viernes, 23 de octubre de 2026, la Lotería de Medellín celebró su usual sorteo. Este evento, correspondiente al sorteo número 4858. El premio mayor se entregó al billete con el número XXXX y la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Publicidad

¿Cómo reclamar el premio de la Lotería de Medellín?

Para reclamar los premios de la Lotería de Medellín, los ganadores deben presentar el billete original y un documento de identidad válido. Los premios pueden ser reclamados en las oficinas de la lotería, dentro de un plazo de 30 días hábiles tras el sorteo; de lo contrario, los premios no serán entregados. Los boletos para los próximos sorteos están disponibles en distribuidores autorizados y por medios digitales. La lotería se realiza semanalmente, cada lunes, ofreciendo nuevas oportunidades de ganar.

La Lotería de Medellín se prepara ya para su próximo sorteo, ofreciendo la oportunidad de cambiar vidas con cada compra de billete. La participación en este juego de azar es una tradición para muchos colombianos que sueñan con obtener el jugoso premio mayor en futuras ediciones de los resultados loterícos.



¿Cuánto paga la Lotería de Medellín por el premio mayor y los secos?

La Lotería de Medellín ofrece diferentes categorías de premios en cada sorteo. Entre ellas se encuentran el premio mayor, los premios secos y otras modalidades, como las aproximaciones, cuyos valores dependen de las condiciones de cada juego.

Publicidad

Para comprobar si un billete resultó ganador, es fundamental comparar tanto las cuatro cifras del número como la serie. Revisar únicamente el número puede generar confusiones, ya que ambos datos permiten identificar el resultado correspondiente.

Por esta razón, los jugadores deben consultar la información oficial completa antes de descartar un billete y verificar las condiciones específicas para reclamar cualquier premio.