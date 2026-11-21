La Lotería de Boyacá anunció que revisará en detalle los resultados de 10 de sus sorteos, luego de que en redes sociales se difundiera una denuncia según la cual los dígitos 7, 8 y 9 no aparecieron en las series de diez juegos de 2025. La publicación sugiere que las balotas correspondientes a esos números pudieron haber sido retiradas.

En un comunicado fechado en Tunja el 18 de noviembre de 2026, la entidad precisó que las series señaladas en redes corresponden a los sorteos 4571 a 4580, jugados entre mayo y julio de 2025. El primero de ellos fue el del sábado 10 de mayo de 2025, que se realizó en Tunja y se transmitió en vivo por Canal Trece y las redes oficiales de la Lotería.

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"Error involuntario": lo que dice la Lotería

En el punto central del comunicado, la Lotería afirma que procederá a revisar "de manera detallada los hechos objeto de análisis a efectos de determinar si pudo haber existido un error involuntario desde el punto de vista humano o técnico". Aclara que lo hará pese a los "rigurosos protocolos de preparación y ejecución de cada sorteo".

La entidad recordó que todos sus sorteos tienen acompañamiento de delegados de Control Interno, la coordinación de sorteos, la Alcaldía y apuestas permanentes. Cada uno supervisa y verifica según sus competencias.



Para respaldar sus cifras, la Lotería señaló que en los 10 sorteos cuestionados se registraron premios en poder del público por $7.211.696.010. También recordó que en 2025 Coljuegos la reconoció como la lotería con más premios pagados en el país. Ese mismo año transfirió $51.716.156.234 al sector salud, la cifra más alta entre las loterías del país, según reportes de Coljuegos.

En un comunicado fechado en Tunja el 18 de noviembre de 2026, la Lotería de Boyacá anunció que revisará los sorteos jugados entre mayo y julio de 2025 para determinar si hubo un error involuntario humano o técnico. El documento lo firma el gerente general de la entidad, Diego Fabian Hernandez Ruiz.

Sindicato: la observación "por sí sola" no prueba manipulación

El Sindicato de Trabajadores de la Lotería de Boyacá, Sintraloteben, también se pronunció. Según la organización, que en esas series no aparecieran los dígitos 7, 8 y 9 no basta, por sí solo, para afirmar que alguien retiró deliberadamente las balotas.

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El sindicato defendió el derecho de los ciudadanos a denunciar. Sin embargo, pidió que cualquier señalamiento de manipulación esté respaldado por pruebas y verificaciones técnicas. Además, solicitó respeto por los trabajadores de la entidad e invitó a medios, vendedores y apostadores a verificar la información antes de compartirla.

De acuerdo con Sintraloteben, la Lotería revisó sus procedimientos cuando recibió la queja. También adquirió una nueva balotera e incorporó un nuevo juego de balotas tan pronto se hizo la observación. Según el sindicato, esa mejora no fue una reacción a la denuncia que circula ahora en redes, sino que se hizo antes.

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No es la primera vez que un error pone a la Lotería en el foco

En diciembre de 2021, la Lotería de Boyacá vivió uno de sus episodios más recordados. En el raspa y gana del sorteo del 18 de diciembre, circularon por el país 50.000 fracciones premiadas con computadores portátiles, de las cuales se vendieron cerca de 20.000. Inicialmente se tenían previstos 50 premios. La entonces gerente, Ángela Ávila, atribuyó lo ocurrido a un error humano de la firma impresora y no de la lotería.

Mientras avanza la revisión, los sorteos continúan con normalidad. El más reciente, el 4650 del 14 de noviembre, entregó el premio mayor de $15.000 millones en Pitalito, Huila. Este sábado 21 de noviembre juega el sorteo 4651.

