Cada semana, miles de colombianos están pendientes de los resultados de la Lotería de Boyacá, con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores. En el sorteo número 4650, realizado por la entidad, se jugó un Premio Mayor de 15.000 millones de pesos. El número favorecido fue el en minutos, una combinación que los participantes pueden verificar para saber si resultaron ganadores.

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá puso en juego diferentes premios secos, con cuantías que van desde los 10 millones hasta los 1.000 millones de pesos. Estas categorías representan otras oportunidades para los apostadores que participan semanalmente en este tradicional juego de azar, uno de los más reconocidos del país.

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Lotería de Boyacá EN VIVO

Números ganadores de los premios secos de la Lotería de Boyacá

A través de sus canales oficiales, la entidad también publicó la información gráfica correspondiente al sorteo 4650 en la que se encuentran los números ganadores del Premio Mayor y de las distintas modalidades de premios secos. De esta manera, los jugadores pueden consultar el listado completo de resultados y comparar las combinaciones con los datos registrados en sus billetes.



Para confirmar si un billete obtuvo alguno de los premios, es fundamental revisar cuidadosamente el número y la serie, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada categoría. La recomendación para los participantes es consultar siempre los resultados publicados por los canales oficiales de la Lotería de Boyacá y verificar la información antes de reclamar cualquier premio.

