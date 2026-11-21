Los resultados del Super Astro Luna se encuentran entre los más consultados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. A diferencia de otros chances tradicionales, esta modalidad requiere acertar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que conforman la combinación ganadora.

Número ganador del Super Astro Luna hoy, sábado 21 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de Super Astro Luna de este sábado 21 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca la combinación oficial, los participantes podrán comparar sus apuestas y verificar si acertaron.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Signo zodiacal: resultado en breve.

Este juego se distingue por combinar números y signos zodiacales, una dinámica que lo ha convertido en una de las alternativas reconocidas dentro de los juegos de suerte y azar en el país.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna cuenta con una programación que varía según el día de la semana. Los horarios establecidos son los siguientes:

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Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales oficiales y autorizados.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

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Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y uno de los 12 signos zodiacales disponibles.

Los signos que pueden elegirse son:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras seleccionadas y el signo zodiacal con los anunciados en el resultado oficial del sorteo.

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Modalidades para realizar apuestas en Super Astro Luna

Los participantes cuentan con diferentes alternativas para organizar sus apuestas. Una de las opciones consiste en registrar un mismo número con los 12 signos zodiacales, lo que permite cubrir todas las opciones de signo para esa cifra.

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Asimismo, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas diferentes, con la posibilidad de seleccionar distintas combinaciones de números y signos en una misma compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor de las apuestas se encuentra dentro de los siguientes rangos establecidos:

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Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estos montos permiten a los jugadores definir el valor de sus apuestas de acuerdo con sus preferencias y presupuesto.

Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna

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Después de cada sorteo, los participantes deben revisar su tiquete y comparar la combinación registrada con las cifras y el signo zodiacal publicados en los resultados oficiales.

Esta comprobación permite determinar si la apuesta obtuvo algún premio y, en caso de acertar, iniciar el procedimiento correspondiente para reclamarlo a través de los canales autorizados.