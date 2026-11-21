El chance Caribeña Noche se mantiene entre los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde numerosos participantes siguen cada sorteo para conocer la combinación ganadora. Su variedad de modalidades y la posibilidad de jugar diferentes cifras hacen parte de la dinámica de este tradicional juego.

Resultado de Caribeña Noche hoy, sábado 21 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de Caribeña Noche de este sábado 21 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozcan las cifras oficiales, los participantes podrán verificar si su apuesta coincide con los números sorteados.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta balota: resultado en breve.

Los resultados pueden verificarse a través de los canales oficiales del operador y los puntos de venta autorizados, donde es posible comprobar las cifras registradas en cada sorteo.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m., horario en el que los participantes pueden consultar la combinación ganadora de la jornada.

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Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio correspondiente a la apuesta de cuatro cifras directo, es necesario acertar el número en el mismo orden en que aparece en el resultado oficial.

Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

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Caribeña Noche cuenta con distintas opciones de juego, que permiten participar de acuerdo con la cantidad de cifras y el tipo de apuesta elegido.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del resultado en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del resultado en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden.

requiere acertar las tres últimas cifras del resultado oficial en el mismo orden. Combinado de tres cifras: premia la coincidencia de las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

premia la coincidencia de las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: corresponde a la modalidad en la que se apuesta por la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de las apuestas de Caribeña Noche depende de la modalidad seleccionada, aunque el juego establece los siguientes montos:

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Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Los participantes pueden escoger el valor de su jugada dentro de este rango, de acuerdo con las condiciones del juego.

Requisitos para reclamar premios de Caribeña Noche

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Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador y cumplir con los procedimientos establecidos para el pago.

Documentos básicos:

Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones o enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Condiciones según el valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica solicitada por el operador.

requieren la documentación básica solicitada por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos de identificación, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos de identificación, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos requeridos para completar el proceso de cobro.

Caribeña Noche mantiene su programación de lunes a sábado y ofrece diferentes modalidades para quienes participan en este chance. La consulta del resultado oficial permite verificar las cifras y confirmar si la apuesta obtuvo algún premio.