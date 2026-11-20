Caribeña Noche se mantiene entre los sorteos consultados por los jugadores de la región Caribe colombiana. Sus distintas modalidades de apuesta y la opción de participar con una quinta balota amplían las alternativas disponibles en cada jornada.

Resultado de Caribeña Noche hoy 20 de noviembre de 2026

El resultado oficial del sorteo de este viernes 20 de noviembre es el XXXXX. Los participantes podrán revisar la combinación ganadora y compararla con los números de sus tiquetes.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados, donde los jugadores también pueden comprobar si su tiquete fue favorecido.

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¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Para participar, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada. El premio principal corresponde a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden anunciado oficialmente.



¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Caribeña Noche?

El juego cuenta con seis alternativas, que se diferencian por la cantidad de cifras que deben coincidir con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el mismo orden del sorteo.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar los cuatro números, sin importar el orden.

permite ganar al acertar los cuatro números, sin importar el orden. Tres cifras directo: entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente y en la misma posición.

entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente y en la misma posición. Combinado de tres cifras: reconoce el acierto de las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

reconoce el acierto de las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales del resultado.

consiste en acertar los dos números finales del resultado. Una cifra o uña: premia a quienes coinciden con la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la cantidad de dinero que cada participante decida jugar dentro de los límites establecidos:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Estos montos permiten seleccionar el valor de cada jugada según la modalidad elegida.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador en los puntos autorizados para adelantar el proceso de cobro.

Documentación básica:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los requisitos adicionales dependen del monto del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos necesarios para completar el trámite.

Con sorteos de lunes a sábado, distintas modalidades de apuesta y la quinta balota como alternativa adicional, Caribeña Noche continúa entre los juegos de azar consultados por participantes de la región Caribe y otras zonas de Colombia.