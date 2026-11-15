Resultado del último sorteo de Caribeña Noche hoy domingo 15 de noviembre de 2026: número ganador

Caribeña Noche se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores de la región Caribe colombiana. Sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con una quinta balota hacen que miles de jugadores estén pendientes de los resultados de cada jornada.

Resultado del Caribeña Noche hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Noche de este domingo 15 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Los resultados podrán consultarse una vez se realice el sorteo.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Quinta balota: resultado en breve.

Los participantes pueden verificar sus apuestas en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Caribeña Noche?

El sorteo del Caribeña Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m., cuando finaliza la jornada.

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Los apostadores pueden participar con montos desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden anunciado oficialmente.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Caribeña Noche?

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Este chance ofrece diferentes alternativas para participar. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su ubicación en el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

requiere acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado. Tres cifras combinado: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

Los participantes pueden elegir el valor de su apuesta dentro de los montos establecidos por el operador:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cada jugador puede ajustar el valor de su participación según su presupuesto y la modalidad escogida.

¿Cómo reclamar un premio del Caribeña Noche?

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Las personas que resulten ganadoras deben presentar los documentos exigidos por el operador para validar el tiquete y realizar el cobro correspondiente.

Documentos básicos:

Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requiere la documentación básica.

únicamente se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos requeridos para completar el trámite de pago.

Con sorteos todos los días, distintas modalidades de apuesta y la quinta balota como alternativa adicional, Caribeña Noche continúa entre los juegos de chance más consultados en la región Caribe y otras zonas de Colombia.