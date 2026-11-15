Resultado Dorado Noche hoy domingo 15 de noviembre de 2026: consulte el número ganador

Administrado por Paga Todo, Dorado Noche es uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Sus diferentes modalidades permiten participar con distintas combinaciones y obtener premios según la cantidad de cifras acertadas.

Los resultados oficiales se pueden verificar en los puntos de venta autorizados y en los canales habilitados por el operador.

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Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 15 de noviembre de 2026 se conocerá después de la realización del sorteo. Por ahora, el resultado permanece pendiente de publicación.



Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Quinta balota: resultado en breve.

Los participantes podrán consultar los resultados pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y a través de sus canales oficiales.

¿Cómo se juega el Dorado Noche?

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Para participar, cada jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta. Dependiendo de la opción escogida, es posible obtener un premio al acertar las cuatro cifras o determinadas cifras finales del resultado oficial.

Estas son las modalidades disponibles:

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Cuatro cifras directo: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres últimas cifras directo: requiere acertar las tres cifras finales en el orden exacto.

requiere acertar las tres cifras finales en el orden exacto. Tres últimas cifras combinado: premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente.

premia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente. Dos últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto paga el Dorado Noche?

El premio depende de la modalidad seleccionada y del valor de la apuesta. El plan de pagos establece las siguientes equivalencias por cada peso jugado:

Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. Tres últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. Una cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

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El horario del Dorado Noche cambia según el día de la semana:

Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo, mediante los canales autorizados por el operador.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

Paga Todo establece que los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con distintas modalidades de apuesta y un plan de premios que contempla varios niveles de acierto, Dorado Noche continúa entre los chances consultados por jugadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones de Colombia.