Paisita Noche hoy domingo 15 de noviembre de 2026: consulte el resultado del número ganador

Paisita Noche se mantiene entre los sorteos más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus diferentes modalidades de apuesta permiten jugar con varias combinaciones y comprobar si el tiquete obtuvo algún premio.

Además, desde 2025 cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y ofrece otra posibilidad dentro de la dinámica del sorteo.

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Resultado del Paisita Noche hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche de este domingo 15 de noviembre de 2026 es el 0517 - Toro



Número ganador: 0517

Dos últimas cifras: 17

Tres últimas cifras: 517

Los participantes pueden verificar sus apuestas a través de los canales oficiales y los puntos de venta autorizados. Es importante conservar el tiquete para comprobar si corresponde a una combinación ganadora.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

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El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, con horarios diferentes según la jornada:

De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden anunciado en el resultado oficial.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

El juego ofrece diferentes alternativas para participar. Cada modalidad tiene condiciones de acierto y premios específicos:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial.

acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras del número ganador.

acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

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La quinta balota fue incorporada a Paisita Noche durante 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.

Esta alternativa amplía las opciones disponibles para quienes participan en el sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica exigida por el operador.

Documentos básicos:

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Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con una quinta balota, Paisita Noche continúa entre los juegos de chance más consultados en Antioquia y otras regiones del país.