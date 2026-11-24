Planear las vacaciones de fin de año o proyectar las escapadas para el próximo año 2027 se ha convertido en una prioridad para miles de entusiastas del turismo y los viajes. En este contexto, son muchas las aerolíneas, hoteles y empresas de turismo que se unen al Black Friday en Colombia, adelantando su temporada especial de promociones entre el 17 y el 29 de noviembre.

Con descuentos que alcanzan hasta el 75% en productos seleccionados, la jornada busca facilitar el acceso a más de 100 destinos tanto nacionales como internacionales. De acuerdo con declaraciones de Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella, la compañía proyecta un crecimiento del 35% en sus ventas en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que demuestra una apuesta fuerte por incentivar el turismo y brindar opciones atractivas de ahorro y financiación.

Viajar Foto: suministrada, Freepik.

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Durante esta jornada especial, los viajeros podrán acceder a un amplio abanico de beneficios en hoteles, paquetes turísticos, circuitos, actividades y tiquetes aéreos. Entre las promociones principales se incluyen:



Descuentos de alto impacto: tarifas reducidas de hasta un 75% en hoteles seleccionados.

tarifas reducidas de hasta un 75% en hoteles seleccionados. Promociones especiales de dos personas por el precio de una en destinos seleccionados.

personas por el precio de una en destinos seleccionados. Paquetes internacionales al Caribe: paquetes internacionales a partir de $2.904.500, con la opción de obtener hasta $2.000.000 de descuento adicional en paquetes turísticos hacia el Caribe en cadenas hoteleras seleccionadas.

paquetes internacionales a partir de $2.904.500, con la opción de obtener hasta $2.000.000 de descuento adicional en paquetes turísticos hacia el Caribe en cadenas hoteleras seleccionadas. Facilidades para viajes a Europa: reservas de circuitos por el continente europeo separando los cupos con $2.071.650 por persona y pagando el saldo restante en cuotas sin intereses.

Motivaciones para viajar Suministrado

Recomendaciones clave para maximizar el ahorro en el Black Friday

Para sacar el mayor provecho de esta temporada de descuentos sin descuidar el presupuesto personal, hay cinco consejos fundamentales para organizar tus próximas vacaciones:

