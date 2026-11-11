¿Comprar tiquetes de madrugada realmente es más barato? Aclaran mitos de viajeros

Desde hace muchos años se ha manejado el rumor de que, supuestamente, comprar tiquetes de avión en la madrugada sale más rentable debido a que se encuentran precios muchos más bajos. Sin embargo, un reporte de Kayak, explicó a profundidad la realidad de esta situación y aclaró que no existe una base sólida que lo confirme.

“Realmente para nosotros son mitos. Nosotros no vemos que existan estas caídas en la madrugada o el martes o lo que sea”, explicó Alejandro, de Kayak, al referirse a las supuestas horas y días ideales para comprar tiquetes. De acuerdo con él, no necesariamente comprar un vuelo a una hora específica del día o en una jornada determinada garantiza conseguir un precio más económico.

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En ese orden, esto solamente es un mito que se ha manejado entre viajeros y la hora no determina el precio de un tiquete u hospedaje, sino que este depende de la temporada y la demanda hacia el destino que se busca.

Hay otros vuelos de larga duración como de Perth a Londres Foto: AFP

¿Cuáles son las fechas más económicas para viajar en diciembre?

De acuerdo con el análisis sobre el comportamiento de las búsquedas y las tarifas, existen algunas fechas que pueden representar oportunidades de ahorro para quienes planean viajar durante diciembre de 2026.



Para los vuelos nacionales, la fecha que aparece con las tarifas promedio más económicas es el 18 de diciembre, mientras que para los vuelos internacionales la oportunidad estaría en viajar el 31 de diciembre.

Alejandro destacó que esta última fecha ha mostrado un comportamiento interesante durante varios años consecutivos, posiblemente porque no es una de las primeras opciones que contemplan los viajeros al organizar sus vacaciones.

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“Para vuelos internacionales, lo que vemos es que la tarifa más económica en promedio que se encuentra es para salir de viaje el 31 de diciembre”, señaló.

Esta alternativa puede resultar atractiva para quienes tienen flexibilidad en sus planes y no necesitan pasar la noche de Año Nuevo en casa. Así, comenzar las vacaciones el último día del año podría convertirse en una oportunidad para encontrar mejores tarifas aéreas.

Foto: Freepik.

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¿Cuáles son las mejores fechas para hoteles más baratos?

Curiosamente, según Kayak, existen precios muy buenos para la temporada después del 25 de diciembre que depende de la demanda del destino. Por supuesto, las fechas más baratas son entre el 1 y 5 de enero cuando los viajas bajan. Estas diferencias pueden ser relevantes para quienes están organizando viajes familiares durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, una de las temporadas de mayor movimiento turístico en Colombia.

“La flexibilidad, tanto en el destino como en las fechas de tu viaje, es bastante importante tenerla en cuenta si lo que estamos buscando es economía (…) Lo que creemos es que el tiquete puede bajar un poco de precio, entonces les recomendamos a los usuarios esperarse un poco. O definitivamente lo que vemos es que de aquí en adelante lo único que puede pasar es que crezca, entonces les recomendamos hacer la reserva”, explicó.