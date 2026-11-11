Japón conquista a los colombianos: crecen los viajes, pero pocos se preparan para hablar japonés

こんにちは (Kon’nichiwa, que significa “hola”). Aunque esta palabra se ha vuelto familiar para muchos hispanohablantes, dominar la lectura y la escritura del japonés sigue siendo un reto considerable. Mientras tanto, la presencia de la cultura japonesa en Colombia y en el resto del mundo continúa en aumento, impulsada por el anime, el manga, la música, la gastronomía y productos como el matcha.

Ese interés global se refleja en las cifras de turismo: Japón recibió un máximo histórico de 42,7 millones de visitantes extranjeros en 2025, con un público especialmente joven entre quienes se sienten atraídos por la cultura nipona.

Tokyo, Japón // Foto: Booking.com

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Japón, entre los destinos favoritos de los colombianos

Las reservas de viajeros colombianos con destino a Japón han aumentado, y el país asiático ocupa actualmente la octava posición entre los destinos internacionales más elegidos desde Colombia. Su participación ha sido notable en temporadas de alta demanda, como la semana de receso escolar.

Este crecimiento coincide con un auge del turismo internacional hacia Japón, que superó la barrera de los 40 millones de visitantes extranjeros anuales. Según analistas financieros, la debilidad del yen ha funcionado como un factor que impulsa a los viajeros colombianos a comprar tiquetes hacia Tokio.



Lo que revela el estudio de Preply sobre el interés por Japón

Una encuesta de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply identificó que el 18 % de los adultos incluye a Japón en su lista de destinos deseados para 2026.

La Generación Z y los millennials, los más interesados

El porcentaje sube al 24 % entre la Generación Z y los millennials, una proporción que casi triplica la registrada entre los baby boomers, que se ubica en el 9 %.

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El estudio también encontró diferencias por género: el 24 % de los hombres manifestó su deseo de visitar Japón, frente al 14 % de las mujeres. Además, el 15 % de los encuestados afirmó haber considerado la posibilidad de mudarse a ese país en algún momento.

Las búsquedas de vuelos a Japón crecieron 173 %

El interés también se refleja en internet. De acuerdo con datos de búsquedas en Google, las consultas de “vuelos a Japón” aumentaron un 173 % en los últimos cinco años, en paralelo con la consolidación del país como uno de los destinos vacacionales más solicitados.

Tokio, Japón Foto: Unsplash

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La brecha entre viajar y aprender el idioma japonés

El análisis de Preply detectó que, en promedio, 135.000 personas buscan cada mes “vuelos a Japón” en el mundo, mientras que solo 18.100 buscan “aprender japonés”. Esta diferencia representa una brecha de preparación del 153 % entre quienes planean viajar y quienes estudian el idioma.

Los datos contrastan con otro hallazgo de la misma plataforma: en un informe publicado a comienzos de este año, el japonés se ubicó como el séptimo idioma más aprendido a nivel mundial, con el 3 % de los estudiantes de lenguas extranjeras.

En consecuencia, el estudio concluye que un número creciente de personas desea visitar Japón, pero muchas viajan sin conocer los conceptos básicos de la lengua local.

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Frases básicas en japonés para viajeros

Emiko, tutora de Preply y nacida en Japón, recomienda cinco expresiones fundamentales que todo turista debería conocer antes de llegar al país:



Arigato gozaimasu : muchas gracias.

: muchas gracias. Sumimasen : disculpe o lo siento.

: disculpe o lo siento. Onegai shimasu : por favor. Se utiliza al pedir ayuda o hacer una solicitud.

: por favor. Se utiliza al pedir ayuda o hacer una solicitud. Daijoubu desu : está bien o estoy bien.

: está bien o estoy bien. ¿Doko desuka?: ¿dónde está?

Tokio, Japón Foto: Unsplash

El impacto de un “gracias” en japonés

Según la información de Preply, aprender expresiones sencillas puede transformar un viaje turístico en una experiencia de mayor contacto cultural, tanto para quienes visitan Japón por primera vez como para los viajeros frecuentes.

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Un dato respalda esta observación: el 83 % de los japoneses asegura que escuchar a un turista decir “arigatou” (gracias) le alegra el día. Este tipo de intercambios facilita la comunicación entre visitantes y residentes locales.

Con Japón consolidado entre los destinos preferidos de los colombianos y el japonés ubicado entre los idiomas más estudiados del mundo, las cifras muestran un interés creciente por el país asiático, aunque todavía con una distancia significativa entre el deseo de viajar y la preparación lingüística. さようなら (Sayōnara, “adiós”).