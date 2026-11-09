Ni Cartagena ni Medellín, esta ciudad colombiana es la que más buscan para Fin de Año

Se acerca la temporada de Navidad y Fin de Año, una época en la que suelen aumentar los precios de los vuelos y hospedajes en diferentes ciudades del país. Cada año, destinos como Medellín, Santa Marta, Cartagena y San Andrés figuran entre los más apetecidos por los viajeros. Sin embargo, un reciente informe de Kayak destacó una ciudad cuyo interés creció un 31 %, posicionándola entre los destinos más buscados para esta temporada de 2026.

Detrás de Cancún (México) y Río de Janeiro (Brasil), Bogotá se ubicó como el tercer destino más buscado para la temporada decembrina entre los turistas nacionales y la primera ciudad colombiana del listado. Este incremento en las búsquedas convierte a la capital en una de las sorpresas de Fin de Año.

Época decembrina en Bogotá. Foto: referencia, AFP

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¿Por qué Bogotá se convirtió en un destino tendencia para Fin de Año?

Aunque durante la temporada decembrina suele ocurrir lo contrario y muchos habitantes salen de Bogotá para visitar otros destinos, su importancia como punto de conexión hacia diferentes lugares y su oferta cultural podrían explicar el aumento en el interés de los viajeros.

“Bogotá, pues, al ser la capital, es el centro, tiene una gran conectividad y también es cierto que mucha gente que se ha ido puede regresar en esta temporada a pasarla con su familia, con sus amigos. También, seguramente, a nivel de conectividad, tal vez pasar unos días en Bogotá y de ahí irse a un destino internacional. Seguramente, por ese tipo de cosas es que vemos ese tipo de destinos apareciendo en este ranking”, explicó Alejandro Lombana, director para Latinoamérica de Kayak, en entrevista con Blu Radio.



También la música podría influir en esta tendencia, en especial por Karol G que tendrá triple concierto en El Campín lo cual habría aumentado las búsquedas la capital para diciembre.

Navidad en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

¿Qué ofrece Bogotá durante diciembre?