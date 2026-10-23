¿Qué hacer en Navidad cerca de Bogotá? Tenjo tendrá un pesebre inmersivo a escala real

La Navidad llegará a Tenjo, Cundinamarca, con una propuesta que combinará tradición, arte y entretenimiento familiar. El próximo 1 de diciembre de 2026 abrirá sus puertas El Pesebre de Tenjo, una experiencia a escala real que permitirá a los visitantes recorrer escenarios inspirados en los relatos bíblicos y participar en diferentes actividades culturales durante la temporada decembrina.

La iniciativa estará disponible hasta el 6 de enero de 2027, Día de Reyes, en el Lote Las Palmas, ubicado en la entrada del municipio por la vía que conecta con Tabio. El espacio, conocido por albergar ferias, conciertos y celebraciones locales, se transformará para recrear ambientes inspirados en Belén, Jerusalén y Egipto.

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La propuesta busca ir más allá de la representación tradicional del nacimiento de Jesús, mediante un recorrido que integrará escenografía, interpretación artística y espacios para compartir en familia. La programación también contempla presentaciones teatrales, encuentros con los personajes del pesebre, novenas navideñas y coros. Las fechas de estas actividades especiales se darán a conocer posteriormente.

Gastronomía, artesanías y actividades familiares

Además del recorrido principal, los visitantes encontrarán una zona comercial, plazoleta de comidas, estaciones de bebidas, espacios para fotografías, alumbrado navideño y talleres de manualidades. La oferta pretende reunir distintas alternativas de entretenimiento y consumo durante las celebraciones de fin de año.

El proyecto también contempla la participación de más de 50 actores, artesanos y gestores culturales de la región, así como la generación de más de 150 empleos directos e indirectos. Con ello, sus organizadores buscan abrir espacios para el talento local y contribuir a la actividad comercial del municipio durante una de las temporadas de mayor movimiento turístico.

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“Queremos que las familias vengan no solamente a conocer un pesebre, sino a vivir una experiencia que conecte con sus recuerdos y tradiciones”, afirmó Ricardo Rincón, director general de El Pesebre de Tenjo. El directivo también destacó el propósito de vincular a los habitantes del municipio, ofrecer un escenario para los artistas y generar oportunidades para el comercio local.

Una tradición navideña cerca de Bogotá

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Ubicado a unos 44 kilómetros de Bogotá, Tenjo cuenta con una oferta turística relacionada con su tradición campesina, la gastronomía regional, las artesanías y el entorno natural. En ese contexto, el pesebre se plantea como una alternativa para los habitantes del municipio y de otras localidades de la Sabana de Bogotá.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de la Administración Municipal de Tenjo y el apoyo de empresas privadas, retoma una costumbre arraigada en los hogares colombianos. Los pesebres se han consolidado como espacios de encuentro familiar y comunitario, especialmente durante la celebración de la Novena de Aguinaldos.

Fechas y horarios

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El Pesebre de Tenjo abrirá de miércoles a viernes, entre las 2:00 de la tarde y las 11:00 de la noche. Los sábados y domingos funcionará desde el mediodía hasta la medianoche.

La experiencia comenzará el 1 de diciembre de 2026 y finalizará el 6 de enero de 2027. Los organizadores anunciaron que próximamente entregarán más detalles sobre las actividades especiales previstas para la temporada.