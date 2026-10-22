Capturan en Villeta a hombre señalado de ofrecer bebidas alcohólicas a menores para abusar de ellas

Un hombre de 38 años fue capturado en Villeta, Cundinamarca, por orden judicial, luego de ser señalado de presuntamente ofrecer bebidas embriagantes a niñas menores de edad para cometer abusos sexuales.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, el detenido habría aprovechado la confianza que construía con las familias de las víctimas para acercarse a ellas y cometer los hechos que son materia de investigación.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cundinamarca. El capturado fue identificado por las autoridades como Santiago García Sotomayor, de 38 años, quien se desempeñaba como administrador de fincas turísticas.

Según explicó el comandante de la Policía de Cundinamarca, el coronel Luis Carlos Romero, el hombre era requerido por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. La investigación señala que el presunto agresor habría utilizado bebidas alcohólicas para poner a las menores en condiciones de vulnerabilidad y, posteriormente, abusar sexualmente de ellas.



Uno de los episodios que permitió avanzar en la investigación habría ocurrido en enero de este año, cuando una niña de 14 años presuntamente fue víctima del señalado agresor.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la menor logró escapar y comunicarle lo sucedido a su padre. Tras conocer los hechos, el progenitor acudió ante las autoridades e interpuso la respectiva denuncia, lo que permitió poner en marcha las actuaciones investigativas para esclarecer lo ocurrido.

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A partir de esa denuncia, las autoridades adelantaron las labores correspondientes para establecer la presunta responsabilidad del hombre y recopilar elementos que sustentaran la solicitud de captura.

La Policía indicó que el procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Villeta, donde los uniformados hicieron efectiva la orden judicial contra el investigado.

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Tras la captura, las autoridades señalaron que esperan que otras posibles víctimas o personas que tengan información relevante sobre los hechos se acerquen a denunciar, con el propósito de establecer si existirían más casos relacionados con el investigado.

La información conocida hasta el momento no permite establecer cuántas menores podrían estar involucradas ni confirmar la existencia de otros episodios. Por esa razón, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que, si conoce hechos similares o cuenta con información que pueda contribuir a la investigación, acuda a los canales oficiales.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos y la eventual responsabilidad penal del capturado. Mientras avanza el proceso judicial, es importante recordar que el hombre tiene la condición de investigado y que su responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades judiciales competentes.

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La Policía de Cundinamarca reiteró la importancia de que las familias reporten cualquier situación sospechosa que involucre a menores de edad, especialmente cuando existan posibles conductas de manipulación, suministro de alcohol o violencia sexual.