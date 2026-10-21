Nuevas emergencias en Fusagasugá por lluvias: videos de inundaciones

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este miércoles, 21 de octubre, provocaron nuevas emergencias en Fusagasugá, Cundinamarca, por inundaciones y el desbordamiento de la quebrada Pekín. Organismos de socorro se desplazaron a diferentes sectores afectados para atender los llamados de la comunidad, evaluar los daños y adelantar las primeras labores de evacuación.

De acuerdo con el reporte oficial del capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, las intensas precipitaciones en la zona urbana y rural del municipio ocasionaron un aumento súbito del caudal de la quebrada, que posteriormente se desbordó. La situación generó inundaciones y arrastre de material en varios puntos cercanos a la cuenca.

Publicidad

En diferentes videos quedaron registrados las inundaciones que se han presentado en este municipio, afectando la movilidad de los ciudadanos y el pasó de vehículos por la gran cantidad de agua que hay en algunas vías de Fusagasugá.

Las unidades de Gestión del Riesgo y los cuerpos de bomberos locales permanecen desplegados en las zonas afectadas para atender la emergencia. Entre las labores que se adelantan están la inspección técnica de los sectores comprometidos, la evaluación de las afectaciones y la consolidación de un censo para establecer cuántas viviendas y vías de acceso resultaron perjudicadas.



Ante el riesgo que representa el incremento del nivel del agua, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de las zonas aledañas a la quebrada Pekín para que evacúen hacia lugares seguros y permanezcan atentos a las condiciones del cauce. Asimismo, recomendaron no intentar cruzar calles o tramos inundados, debido al peligro que representan las corrientes de agua y el material arrastrado por las lluvias.

Mientras continúan las labores de atención, se espera que los organismos de socorro establezcan un balance de las afectaciones ocasionadas por las inundaciones. Las autoridades también pidieron a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales de la Alcaldía de Fusagasugá y de la Delegación Departamental de Bomberos para conocer las actualizaciones de la emergencia y seguir las recomendaciones de seguridad.