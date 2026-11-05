El fenómeno por el que los colombianos están gastando más al viajar en el extranjero

Los colombianos están destinando cada vez más recursos a los viajes internacionales que les permiten vivir experiencias relacionadas con sus pasiones, como la música, las películas, las series y otros fenómenos de la cultura pop. De acuerdo con una encuesta de Booking.com, el 64 % de los viajeros en Colombia estaría dispuesto a gastar más dinero para realizar un viaje inspirado en sus intereses culturales y de entretenimiento.

Esta tendencia evidencia un cambio en las prioridades del turismo: ya no basta con conocer un destino, pues los viajeros también buscan acercarse a los escenarios, artistas y eventos que admiran, incluso si esto representa un esfuerzo económico adicional.

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El estudio señala que el 67 % considera que vale la pena pagar más por este tipo de experiencias, mientras que el 51 % quiere realizar un viaje motivado por la cultura pop al menos una vez en la vida.

Tokio, Japón Foto: Unsplash

¿En qué gastan más los viajeros colombianos?

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La gastronomía encabeza las categorías en las que estarían dispuestos a aumentar su presupuesto, con un 48 %, seguida del alojamiento (43 %) y las entradas a sitios de interés (37 %).

En cuanto a la inversión total, el 39 % considera razonable destinar entre $3,5 millones y $7 millones por persona a estos viajes, mientras que el 21,9 % contempla presupuestos de hasta $18 millones.

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Turismo referencia Foto: Unsplash

El ahorro, clave para cumplir el sueño de viajar

Para financiar estas experiencias, el 57,1 % ahorraría durante varios meses y el 30,8 % estaría dispuesto a ampliar su presupuesto o asumir gastos adicionales. Además, el 39 % buscaría reservar con anticipación para encontrar mejores ofertas.

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Así, la cultura pop se consolida como un nuevo motor del turismo internacional, impulsando a los colombianos a reorganizar sus finanzas para convertir sus pasiones en experiencias de viaje.