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Blu Radio  / Turismo  / El fenómeno por el que los colombianos están gastando más al viajar en el extranjero

El fenómeno por el que los colombianos están gastando más al viajar en el extranjero

Esta tendencia evidencia un cambio en las prioridades del turismo: ya no basta con conocer un destino, pues los viajeros también buscan acercarse a los escenarios.

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Foto: Booking.com
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 5 de nov, 2026

Los colombianos están destinando cada vez más recursos a los viajes internacionales que les permiten vivir experiencias relacionadas con sus pasiones, como la música, las películas, las series y otros fenómenos de la cultura pop. De acuerdo con una encuesta de Booking.com, el 64 % de los viajeros en Colombia estaría dispuesto a gastar más dinero para realizar un viaje inspirado en sus intereses culturales y de entretenimiento.

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Esta tendencia evidencia un cambio en las prioridades del turismo: ya no basta con conocer un destino, pues los viajeros también buscan acercarse a los escenarios, artistas y eventos que admiran, incluso si esto representa un esfuerzo económico adicional.

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El estudio señala que el 67 % considera que vale la pena pagar más por este tipo de experiencias, mientras que el 51 % quiere realizar un viaje motivado por la cultura pop al menos una vez en la vida.

Tokio, Japón
Tokio, Japón
Foto: Unsplash

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¿En qué gastan más los viajeros colombianos?

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La gastronomía encabeza las categorías en las que estarían dispuestos a aumentar su presupuesto, con un 48 %, seguida del alojamiento (43 %) y las entradas a sitios de interés (37 %).

En cuanto a la inversión total, el 39 % considera razonable destinar entre $3,5 millones y $7 millones por persona a estos viajes, mientras que el 21,9 % contempla presupuestos de hasta $18 millones.

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Viajes - turismo
Turismo referencia
Foto: Unsplash

El ahorro, clave para cumplir el sueño de viajar

Para financiar estas experiencias, el 57,1 % ahorraría durante varios meses y el 30,8 % estaría dispuesto a ampliar su presupuesto o asumir gastos adicionales. Además, el 39 % buscaría reservar con anticipación para encontrar mejores ofertas.

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Así, la cultura pop se consolida como un nuevo motor del turismo internacional, impulsando a los colombianos a reorganizar sus finanzas para convertir sus pasiones en experiencias de viaje.

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