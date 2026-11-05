El Caribe ahora estará más cerca de Europa: Barranquilla estrena vuelo directo a Madrid

Air Europa abrirá una ruta entre la ciudad colombiana de Barranquilla y Madrid este año, marcando un avance fundamental para la conectividad del Caribe con el continente europeo. La nueva operación aérea iniciará el próximo 18 de diciembre, permitiendo que viajeros y turistas conecten de manera directa la capital española con el norte de Colombia.

Una nueva puerta de entrada al Caribe colombiano

La confirmación de este importante enlace directo se dio tras una reunión de alto nivel entre Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, y Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. El encuentro tuvo como propósito central fortalecer la presencia de la compañía aérea en territorio colombiano y explorar nuevas oportunidades de transporte y conexión con Europa.

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Para el público apasionado por los viajes, esta noticia representa la apertura de una ruta directa hacia el Caribe colombiano, facilitando el flujo de visitantes que desean descubrir la riqueza cultural y turística de la región. La elección de Barranquilla como nuevo destino transatlántico posiciona a la ciudad como un punto estratégico para el turismo internacional.

Barranquilla. Crédito: Alcaldía de Barranquilla.

Conectividad estratégica y expansión de rutas

La nueva ruta Barranquilla-Madrid se suma a las operaciones que Air Europa ya realiza en el país conectando Bogotá-Madrid y Medellín-Madrid. Con la incorporación de esta tercera ruta a partir del 18 de diciembre, la aerolínea consolida la oferta de vuelos entre España y las principales zonas urbanas de Colombia.



El turismo masivo en España está generando problemas. Foto: AFP

Asimismo, las autoridades gubernamentales y los directivos de la empresa evaluaron la posibilidad de establecer a futuro una conexión directa entre Cali y Madrid. El ministro colombiano, quien formó parte de la delegación oficial en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en la capital española, destacó que estos avances forman parte del trabajo institucional para robustecer la conectividad aérea internacional.

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Impulso al turismo, la inversión y el desarrollo económico

Más allá de facilitar los viajes de ocio, el inicio de esta ruta busca potenciar el turismo, la inversión extranjera y los negocios. Esta iniciativa se articula con la estrategia estatal denominada "Misión Crecer", orientada a generar confianza económica, dinamizar el desarrollo regional y crear nuevas oportunidades de empleo.

Con la puesta en marcha de este vuelo directo a finales de año, los viajeros contarán con una opción ágil y directa para conectar con la oferta turística colombiana y fortalecer los lazos de Colombia con el mundo.