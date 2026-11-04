En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de sometimiento
Elecciones en Estados Unidos
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Reservas hoteleras en París acusan cierre de año más débil en medio de las protestas

Reservas hoteleras en París acusan cierre de año más débil en medio de las protestas

Las reservas hoteleras para noviembre se sitúan 1,9 puntos porcentuales por debajo de las registradas en las mismas fechas de 2025, mientras que para diciembre el desfase es de 0,5 puntos, según los datos publicados este lunes por el Observatorio de Turismo de París.

Turismo en París
Turismo en París
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Las reservas turísticas en París muestran signos de desaceleración de cara al cierre de 2026, con niveles inferiores a los del año pasado y una caída prevista de las llegadas aéreas internacionales, en un otoño marcado por las protestas sociales, pero el sector mantiene sus previsiones de crecimiento en 2026 a 40 millones de visitantes, un 0,9 % más respecto a 2025.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Las reservas hoteleras para noviembre se sitúan 1,9 puntos porcentuales por debajo de las registradas en las mismas fechas de 2025, mientras que para diciembre el desfase es de 0,5 puntos, según los datos publicados este lunes por el Observatorio de Turismo de París.

Últimas noticias

Nepal.jpg
Turismo

Ni China ni Japón, el destino en Asia que gana terreno en los turistas colombianos

Foto de referencia esquí.
Turismo

Viajar a la montaña en tiempos de calentamiento global: las claves para mantener vivo el esquí

Publicidad

Por su parte, las llegadas aéreas internacionales previstas entre noviembre de 2026 y enero de 2027 retroceden un 7,8 % interanual, de acuerdo con las reservas registradas por las plataformas ForwardKeys y Amadeus a 11 de octubre, precisó el Observatorio.

La caída es especialmente acusada en algunos mercados emisores, como Italia, con un descenso del 30,1 %, Corea del Sur (-17 %), Japón (-12,3 %), Estados Unidos (-11,7 %), Australia (-11,5 %) o España (-6,1 %). En cambio, las reservas desde México aumentan un 13,2 %, Brasil un 2 % y Canadá un 0,4 %.

Los datos disponibles no permiten atribuir directamente el debilitamiento de las reservas a las movilizaciones recientes contra el encarecimiento del coste de la vida, según el Observatorio de Turismo de París.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En este sentido, el sector señala que los niveles previstos para noviembre y diciembre ya estaban contemplados en sus estimaciones anteriores.

Publicidad

La evolución contrasta con el comportamiento de septiembre, cuando la ocupación hotelera en París intramuros alcanzó el 89,1 %, 2,3 puntos más que un año antes.

La capital recibió ese mes unos 3,2 millones de turistas, mientras que la afluencia durante las tres primeras semanas de octubre aumentó un 8,3 % interanual.

Publicidad

El buen comportamiento de septiembre estuvo respaldado por un calendario intenso de congresos y ferias, así como por acontecimientos internacionales como los conciertos de Céline Dion y la visita del papa León XIV.

Publicidad

Publicidad

Publicidad