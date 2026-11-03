Viajar a la montaña en tiempos de calentamiento global: las claves para mantener vivo el esquí

El turismo de deportes de invierno se encuentra en una encrucijada determinante ante el aumento global de las temperaturas. Para abordar esta problemática y respaldar a los viajeros y destinos de montaña, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de las Naciones Unidas, ha publicado una guía de adaptación dirigida a la industria turística y de deportes de nieve. Este documento, elaborado en colaboración con la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, busca orientar al sector ante la creciente incertidumbre sobre las condiciones de nieve que amenaza la viabilidad de los centros turísticos a largo plazo.

Planificación de infraestructura y monitoreo climático

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del turismo invernal, la guía de la ONU enfatiza que las estaciones deben monitorear de manera continua las tendencias climáticas a largo plazo. La información científica debe consolidarse como la base fundamental para tomar decisiones sobre la construcción de nuevas infraestructuras clave, tales como remontes mecánicos o cañones de producción de nieve artificial.

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Para quienes planifican vacaciones de esquí, esto implica que el futuro del sector dependerá de una planificación consciente y basada en datos precisos sobre el entorno natural.

Esquí, imagen de referencia. Foto: AFP.

El desafío de la nieve artificial: Agua y energía

Aunque la nieve técnica se ha convertido en un recurso indispensable para mantener la viabilidad de las temporadas turísticas en muchas estaciones, la OMM advierte sobre sus restricciones.



La eficacia de los cañones de nieve no es automática, ya que depende estrictamente de condiciones climáticas adecuadas de temperatura y humedad. Asimismo, los centros turísticos deben evaluar la disponibilidad de agua y los costos de energía, dado que el consumo energético puede encarecer considerablemente la electricidad y reducir la eficiencia operativa de la estación.

Disminución de la cobertura de nieve y el escenario europeo

Los datos de las últimas décadas reflejan una transformación acelerada en las montañas: el periodo entre 2015 y 2025 ha registrado los años más cálidos de la historia. Según estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la duración de la cobertura de nieve ha descendido a un ritmo de cinco días por década.

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Además, investigaciones recientes advierten que si la temperatura global se eleva 2 °C, el 53 % de las más de 2.200 estaciones de esquí en Europa afrontaría un riesgo elevado de escasez de nieve y la consecuente pérdida de su viabilidad económica.

Foto de referencia de esquí. Foto: AFP.

La ciencia como herramienta para las decisiones del viajero y de los destinos

A pesar de la gravedad de estas cifras, la portavoz de la OMM, Clare Nullis, aclaró que aún no se ha llegado a ese escenario límite, aunque constituye un indicador claro de lo que podría suceder en las próximas décadas. La ONU enfatiza que la determinación sobre eventuales cierres de instalaciones corresponde a los gobiernos y a las estaciones; el propósito de la guía es suministrar evidencia científica sobre la evolución del clima para respaldar una gestión turística informada y adaptable.