Air Canada estrena avión Dreamliner en Colombia y refuerza sus vuelos hacia Toronto y Montreal

Los viajes internacionales representan una oportunidad para fortalecer el turismo, los negocios y el intercambio entre países. Por eso, las aerolíneas buscan ampliar su oferta de rutas y mejorar las condiciones de sus servicios para responder a la demanda de los viajeros.

En ese contexto, una compañía aérea anunció la incorporación de una nueva aeronave para sus operaciones desde Colombia, con la que espera aumentar su capacidad de transporte y ofrecer distintas alternativas de conexión hacia otros destinos del mundo.

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Air Canada incorporará el Boeing 787-8 Dreamliner en sus vuelos desde Bogotá

Se trata de Air Canada, que a partir del 25 de octubre de 2026 comenzará a operar con el Boeing 787-8 Dreamliner en su ruta directa entre Bogotá y Montreal. Un día después, el 26 de octubre, este mismo modelo será incorporado a los vuelos entre la capital colombiana y Toronto.

La aeronave contará con una capacidad de 255 pasajeros, distribuidos en tres cabinas: Business Class, Premium Economy y Economy Class. Esta configuración busca ofrecer diferentes opciones de comodidad, dependiendo de las necesidades y preferencias de quienes viajen.



De acuerdo con la información entregada por la compañía, el avión tendrá 20 asientos en Business Class, 21 en Premium Economy y 214 en Economy Class.

En la cabina Business Class, los pasajeros encontrarán espacios individuales con asientos que pueden convertirse en camas completamente reclinables. Por su parte, Premium Economy tendrá una configuración de asientos 2-3-2, mientras que Economy Class contará con distribución 3-3-3.

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Las tres cabinas dispondrán de pantallas táctiles individuales con contenido de video y audio a la carta, mapas interactivos, juegos y chat.

Interior del avión Boeing 787-8 Dreamliner de Air Canadá. Foto: suministrada.

Estos serán los días de los vuelos entre Bogotá, Toronto y Montreal

Con la incorporación del nuevo avión, Air Canada tendrá ocho frecuencias semanales entre Colombia y Canadá, cuatro hacia cada ciudad.

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La programación anunciada por la aerolínea quedó distribuida de la siguiente manera:



Bogotá-Montreal (AC099) : martes, miércoles, viernes y domingo. Comenzará el 25 de octubre de 2026.

: martes, miércoles, viernes y domingo. Comenzará el 25 de octubre de 2026. Bogotá-Toronto (AC095): lunes, martes, jueves y sábado. Iniciará el 26 de octubre de 2026.

Uno de los aspectos destacados de la programación es que los martes habrá salidas desde Bogotá hacia ambas ciudades, lo que permitirá ampliar las alternativas de itinerario para los viajeros.

Además, quienes lleguen a Toronto o Montreal podrán utilizar estos aeropuertos como puntos de conexión para continuar sus trayectos hacia otros lugares de Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.

Air Canada comenzará a operar con el Boeing 787-8 Dreamliner. Foto: suministrada.

Air Canada también mantiene rutas desde Cartagena

La estrategia de la compañía para fortalecer su presencia en el mercado colombiano no se limita a Bogotá.

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La aerolínea también cuenta con rutas de temporada que conectan Cartagena con Toronto y Montreal, una operación que facilita la llegada de turistas canadienses al Caribe colombiano.

Según Rocky Lo, director ejecutivo de Ventas Internacionales de Air Canada, Colombia representa un mercado estratégico para la compañía y la incorporación del Boeing 787-8 Dreamliner responde a su apuesta por fortalecer la conectividad internacional del país. La aerolínea cuenta actualmente con ocho aeronaves Boeing 787-8 Dreamliner en su flota.