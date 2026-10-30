Halloween 2026 en Bogotá: conozca los planes y concursos de disfraces en la capital

Bogotá se consolida como un destino vibrante para el turismo, los viajes y el entretenimiento en Colombia, especialmente en temporadas donde la oferta cultural se fortalece para residentes y visitantes. Durante el año 2026, el sector turístico de la capital ha generado un impacto relevante, registrando más de 132.000 empleos y movilizando 15,3 millones de pasajeros aéreos.

En esta oportunidad, la celebración de Halloween 2026 trasciende una sola noche al coincidir con un puente festivo, lo que amplía las oportunidades para disfrutar de escapadas de fin de semana, gastronomía, eventos nocturnos y actividades para toda la familia y mascotas.

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Planes pagos y actividades exclusivas en Bogotá

Quienes prefieren espectáculos en auditorios o veladas temáticas de fin de semana encontrarán alternativas con boletería o consumo:

Concierto "Fantasmas y sombras sinfónicas": La Orquesta Filarmónica de Bogotá, con la dirección asistente de Elizabeth Vergara Gallego, interpretará clásicos espeluznantes del repertorio sinfónico de compositores como Johann Strauss, Modest Músorgski, Antonín Dvořák y Nikolái Rimski-Kórsakov.



El concierto se llevará a cabo el viernes 30 de octubre a las 7:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Las entradas están disponibles en las taquillas del escenario y a través de TuBoleta.

Fiesta de circo oscuro y concurso en Sky15 Rooftop: En el ámbito hotelero y de vida nocturna, la cadena Hilton ha diseñado experiencias especiales para el fin de semana largo.

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Específicamente el 30 de octubre, el Sky15 Rooftop del Hilton Bogotá ofrecerá una celebración inspirada en un circo oscuro y teatral. La velada dispondrá de decoración temática, DJ en vivo, open bar de 9:00 p. m. a 11:00 p. m. y un concurso de disfraces que premiará a los ganadores con una noche de alojamiento para dos personas y un brunch para dos en el restaurante La Ventana.

Halloween Bogotá. Foto: AFP.

Planes gratuitos para hacer en Bogotá en Halloween

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Para los viajeros y ciudadanos que buscan opciones culturales y de esparcimiento sin costo de entrada, la capital ofrece una agenda variada que integra música sinfónica y ferias locales:

Jornada de música y misterio con la Banda Filarmónica Juvenil: El viernes 30 de octubre a las 4:00 p. m., la Plazoleta City U (Calle 19 # 2ª – 10) será el escenario del evento "Día de brujas, dulces y música", dirigido por Andrés Francisco Cristancho Cáceres.

Esta actividad de entrada libre reúne historias, música y misterio para compartir en familia.

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"Chiquitortazo" sinfónico al aire libre: El sábado 31 de octubre a las 2:00 p. m., la Orquesta Filarmónica Prejuvenil, bajo la dirección de Emmanuel Camelo, se presentará en el Teatro al Aire Libre La Media Torta (Calle 18 # 1 - 05 Este).

Feria Magia Local y concurso de disfraces en el Parque de la 93: El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m., el Parque de la 93 recibirá la Feria Magia Local, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en alianza con los programas Mercados Campesinos Bogotanos, Hecho en Bogotá y la Embajada de Irlanda

Halloween Bogotá. Foto: AFP.

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El evento contará con 60 emprendimientos con oferta de frutas, gastronomía, postres, juguetes y productos para mascotas. El sábado 31 de octubre incluirá un concurso de disfraces para niñas, niños, familias y mascotas, además de presentaciones musicales, bailarines, pintacaritas y artistas circenses.