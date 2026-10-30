Puente festivo del 2 de noviembre: los mejores destinos en Colombia para una escapada de tres días

Colombia tendrá uno de los últimos puentes festivos del año entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre de 2026, una oportunidad para quienes buscan salir de la rutina, conocer otros lugares del país y disfrutar de diferentes actividades culturales, gastronómicas y recreativas.

El lunes 2 de noviembre será día festivo en todo el territorio nacional por la celebración del Día de Todos los Santos, que este año se conmemora el domingo 1 de noviembre. De acuerdo con la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, esta fecha se traslada al lunes siguiente cuando no coincide con ese día de la semana.

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Con tres días consecutivos de descanso, diferentes municipios del país preparan festivales, ferias y celebraciones tradicionales que pueden convertirse en una alternativa para organizar un viaje corto sin necesidad de esperar a las vacaciones de fin de año.

Entre las opciones se encuentran destinos de Cundinamarca, Antioquia, Huila, Santander y Meta, donde los visitantes podrán encontrar desde festividades relacionadas con las tradiciones campesinas hasta encuentros musicales, muestras gastronómicas y actividades que resaltan la identidad cultural de cada región.



Siete destinos para viajar durante el puente festivo del 2 de noviembre

Quienes todavía no tienen definido qué hacer durante este fin de semana largo pueden considerar algunos de los eventos que se realizarán entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. Estas son siete alternativas para disfrutar de Colombia durante los días de descanso.

1. Venecia, Cundinamarca

marca, tendrá entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre el Festival Agroturístico y Cultural del Agua, una celebración que busca destacar las tradiciones campesinas, la riqueza hídrica del territorio y las expresiones culturales de sus habitantes.

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La programación contempla muestras gastronómicas, actividades relacionadas con el agroturismo, encuentros culturales y espacios de integración comunitaria. Es una alternativa para quienes prefieren los planes tranquilos, el contacto con las tradiciones rurales y el reconocimiento de los productos y costumbres de la región.

Venecia, Cundinamarca. Foto: Suministrada

2. Vegachí, Antioquia

En el Nordeste antioqueño, el municipio de Vegachí celebrará los carnavales de la dulzura, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

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Esta festividad es una oportunidad para conocer las expresiones culturales de esta zona de Antioquia y participar en una programación que incluye cabalgatas, tablados populares, presentaciones musicales con orquestas y actividades recreativas para diferentes públicos.

Antioquia es mágica

La celebración reúne elementos de la identidad local y ofrece una alternativa para quienes buscan un viaje con música, entretenimiento y ambiente festivo.

3. La Jagua, Huila

Uno de los encuentros tradicionales de la temporada de Halloween tendrá lugar en el corregimiento de La Jagua, perteneciente al municipio de Garzón, Huila.

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Del 30 de octubre al 2 de noviembre se realizará la edición número 26 del Festival de Brujas, una celebración que gira alrededor de las leyendas, los mitos y el imaginario popular sobre brujas y espantos que hacen parte de la identidad de esta población.

Festival de las Brujas en el Huila. Foto: Suministrada

Durante los cuatro días habrá comparsas, desfiles, representaciones de mitos y leyendas, además de muestras culturales. La Jagua también es reconocida por sus tradiciones artesanales y por el trabajo de sus tejedoras de achiras, elementos que complementan la experiencia para quienes quieran conocer el patrimonio cultural del municipio.

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4. San Gil, Santander

San Gil, reconocido como uno de los principales destinos de turismo de aventura de Santander, también tendrá una programación especial durante este puente festivo.

Las Ferias y Fiestas se desarrollarán del 29 de octubre al 2 de noviembre, con verbenas populares, muestras culturales y exposiciones comerciales que reunirán diferentes expresiones de la tradición santandereana.

Imagen de Cotelco. Municipio de San Gil foto referencia.

Además de participar en las celebraciones, los visitantes podrán aprovechar su estadía para conocer la oferta turística del municipio, que incluye actividades de aventura y espacios naturales. De esta manera, el viaje puede combinar los eventos festivos con experiencias al aire libre.

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5. Dabeiba, Antioquia

En el occidente antioqueño, Dabeiba celebrará las Fiestas del Grano y el Retorno entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

Este encuentro busca exaltar la identidad agrícola del municipio y propiciar el reencuentro de quienes nacieron en esta población, pero actualmente viven en otros lugares del país.

Panorámica Dabeiba Foto: Alcaldía municipal

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La agenda incluye actividades deportivas, desfiles, tablados musicales y muestras relacionadas con la caficultura y la producción local. Es una oportunidad para acercarse a las tradiciones del campo antioqueño y conocer parte de la actividad económica y cultural de la región.

6. Anzá, Antioquia

Otra alternativa en Antioquia es el Festival de la Cultura y la Integración Güintareña, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre.

La celebración, en el occidente del departamento, busca reunir a las comunidades y destacar el patrimonio cultural de la región a través de diferentes actividades artísticas y recreativas. Entre los eventos previstos se encuentran muestras artísticas, danzas folclóricas, competencias deportivas, concursos y espacios de integración comunitaria.

Blu Radio. Iglesia Anzá / Foto: Gobernación de Antioquia

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7. Guamal, Meta

Para quienes buscan viajar hacia los Llanos Orientales, Guamal, en el Meta, tendrá del 29 de octubre al 2 de noviembre su Festival de Colonias.

Este evento rinde homenaje a la diversidad cultural de las personas y comunidades que han llegado a la región y han contribuido a construir su identidad.

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La programación incluye muestras gastronómicas con platos tradicionales como la mamona, presentaciones de música llanera con arpa, cuatro y maracas, actividades de coleo y exhibiciones folclóricas.

Guamal, Meta. Foto: Alcaldía de Guamal

Es una oportunidad para acercarse a las costumbres del Llano y disfrutar de una celebración en la que la gastronomía y las expresiones musicales tienen un papel central.

Recomendaciones para viajar durante el puente festivo

Ante el aumento de desplazamientos que suelen registrarse durante los fines de semana largos, las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros planear sus recorridos con anticipación y verificar las condiciones de las vías antes de salir.

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También es importante revisar el estado mecánico del vehículo, comprobar el funcionamiento de las luces y los frenos, respetar los límites de velocidad y evitar las horas de mayor congestión en las salidas y entradas de las principales ciudades.

Este puente festivo será una de las últimas oportunidades del año para realizar una escapada de tres días. Además, el calendario de 2026 todavía contempla otro descanso nacional: el lunes 16 de noviembre, por la celebración de la Independencia de Cartagena.