Le cambiarán las vacaciones a colombianos en 2027: dupla de festivos tendrá drástico cambio por ley

Los festivos en Colombia tendrán una distribución diferente en 2027 frente a la de 2026, un cambio que influirá en las posibilidades que tendrán los trabajadores para organizar sus días de descanso y vacaciones.

Aunque los colombianos seguirán contando con 19 festivos durante el año, dos de las fechas de descanso de Semana Santa pasarán de abril a marzo. Esto modificará la distribución de los días festivos durante el primer semestre.

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La distribución responde, en parte, a la conocida Ley Emiliani, que establece cuáles festividades se trasladan al lunes siguiente para garantizar un día de descanso remunerado. Sin embargo, hay celebraciones que mantienen su fecha y pueden caer entre semana o durante el fin de semana.

En 2027, marzo, mayo y julio tendrán tres festivos cada uno. En cambio, febrero, abril y septiembre no tendrán días festivos, por lo que los trabajadores pueden tener en cuenta estas fechas al momento de organizar sus próximas vacaciones.



Festivos en Colombia 2026. Foto: Captura Festivos.com y Magnific

¿Por qué cambian los días de descanso en 2027?

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La principal modificación se encuentra en Semana Santa, cuyos festivos caerán el jueves 25 y el viernes 26 de marzo. En 2026, estas fechas correspondieron al 2 y 3 de abril, respectivamente, por lo que la celebración religiosa se adelantará en el calendario de 2027. Esto también modificará las fechas del periodo de descanso de los estudiantes.

Estos festivos no se trasladan al lunes siguiente, pues su ubicación responde al calendario litúrgico de la Iglesia católica y a las celebraciones del Jueves Santo y el Viernes Santo, que conmemoran momentos de la pasión de Jesucristo.

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Después del viernes 26 de marzo, el siguiente festivo será el sábado primero de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo. Esta fecha tampoco se traslada al lunes siguiente, ya que corresponde a una celebración que mantiene su día en el calendario.

La Ley Emiliani contempla el traslado de otras festividades, como Reyes Magos, San José, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, el Día de la Raza, Todos los Santos y la Independencia de Cartagena.

¿Cuáles son los festivos de Colombia en 2027?

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El calendario de 2027 tendrá 19 días festivos. Estas son las fechas previstas para el descanso remunerado durante el año:

Enero: viernes primero, Año Nuevo; lunes 11, Reyes Magos.

viernes primero, Año Nuevo; lunes 11, Reyes Magos. Marzo: lunes 22, Día de San José; jueves 25, Jueves Santo; viernes 26, Viernes Santo.

lunes 22, Día de San José; jueves 25, Jueves Santo; viernes 26, Viernes Santo. Mayo: sábado primero, Día del Trabajo; lunes 10, Ascensión de Jesús; lunes 31, Corpus Christi.

sábado primero, Día del Trabajo; lunes 10, Ascensión de Jesús; lunes 31, Corpus Christi. Junio: lunes 7, Sagrado Corazón de Jesús.

lunes 7, Sagrado Corazón de Jesús. Julio: lunes 5, San Pedro y San Pablo; lunes 12, Virgen de Chiquinquirá; martes 20, Día de la Independencia.

lunes 5, San Pedro y San Pablo; lunes 12, Virgen de Chiquinquirá; martes 20, Día de la Independencia. Agosto : sábado 7, Batalla de Boyacá; lunes 16, Asunción de la Virgen.

: sábado 7, Batalla de Boyacá; lunes 16, Asunción de la Virgen. Octubre : lunes 18, Día de la Raza.

: lunes 18, Día de la Raza. Noviembre: lunes primero, Todos los Santos; lunes 15, Independencia de Cartagena.

lunes primero, Todos los Santos; lunes 15, Independencia de Cartagena. Diciembre: miércoles 8, Inmaculada Concepción; sábado 25, Navidad.

En 2027, no todos los festivos darán lugar a fines de semana de tres días. Varias celebraciones caerán en sábado o entre semana, por lo que conviene revisar el calendario antes de solicitar vacaciones y organizar los días de descanso.

