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Blu Radio  / Nación  / Suben a diez los muertos por bombardeo de las Fuerzas Militares contra el ELN

Suben a diez los muertos por bombardeo de las Fuerzas Militares contra el ELN

La operación fue ejecutada en la madrugada del pasado 22 de octubre y fue el quinto bombardeo contra grupos armados ilegales ordenado por el Gobierno colombiano.

De La Espriella confirma muertes en bombardeo
De La Espriella confirma muertes en bombardeo
X: @ABDELAESPRIELLA
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

El número de muertos por un bombardeo contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento colombiano del Cauca (suroeste) se elevó a 10, entre ellos dos de los jefes de ese grupo armado en la región, confirmó este domingo el presidente Abelardo De La Espriella.

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"En zona rural de El Tambo, Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la OPERACIÓN ÓNIX, en la que DIEZ INTEGRANTES DEL ELN MURIERON EN DESARROLLO DE OPERACIONES, entre ellos alias ‘MARCOS PACÍFICO’ y alias ‘OCHENTA’ o ‘MURILLO’, dos de sus principales cabecillas", expresó De La Espriella en X.

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La operación fue ejecutada en la madrugada del pasado 22 de octubre y fue el quinto bombardeo contra grupos armados ilegales ordenado por el Gobierno colombiano, en medio de una controversia sobre el uso de esta táctica militar por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados.

El mandatario señaló que en la operación realizada en El Tambo fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas. Además, las autoridades hallaron un campamento con capacidad para albergar a unos 25 guerrilleros.

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"Con este resultado debilitamos la cadena de mando, la capacidad de combate y las estructuras criminales que pretenden controlar territorios y corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano. ¡QUE LO ENTIENDAN LOS NARCOTERRORISTAS: NO VAMOS A RETROCEDER NI UN CENTÍMETRO EN LA DEFENSA DE COLOMBIA!", expresó el presidente.

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La polémica por los bombardeos comenzó tras el segundo ataque de este tipo, realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los 10 muertos eran menores de edad: dos de 15 años y uno de 16.

A principios de este mes, el cuarto bombardeo, llevado a cabo en la región del Catatumbo, dejó como resultado la muerte de una adolescente de 16 años.

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Abelardo De La Espriella

ELN

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